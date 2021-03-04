شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: تراجع الأسهم الأمريكية بقيادة التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلق المؤشر ناسداك المجمع على انخفاض حاد الأربعاء بعد أن باع المستثمرون في أسهم شركات التكنولوجيا التي بلغت ذرى شاهقة واتجهوا إلى القطاعات المتوقع أن تستفيد من التعافي الاقتصادي على خلفية برامج التحفيز المالي والتطعيم.

وتراجعت أسهم ميكروسوفت وأبل وأمازون.كوم، وكان لها أكبر أثر سلبي على أداء المؤشر ستاندرد أند بورز 500.

وصعدت مؤشرات قطاعات المال والصناعة إلى مستويات جديدة أثناء الجلسة، بينما انخفضت معظم القطاعات الأخرى على ستاندرد أند بورز.

وقال روس مايفيلد، مخطط الاستثمار لدى بيرد في لويسفيل بولاية كنتاكي، «اليوم تجسيد مثالي للسمة الرئيسية التي لاحظناها الشهرين الأخيرين: طرح اللقاحات يمضي على نحو جيد والاقتصاد يتحسن، وهو ما يرفع عوائد السندات وتوقعات سعر الفائدة، ويضر بأسهم النمو.»

وبناء على بيانات غير رسمية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 119.08 نقطة بما يعادل 0.38 % إلى 31272.44 نقطة، وفقد ستاندرد أند بورز 50.46 نقطة أو 1.30 بالمئة ليسجل 3819.83 نقطة، ونزل ناسداك 361.04 نقطة أو 2.7 % إلى 12997.75 نقطة.