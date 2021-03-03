أمريكا اللاتينية تحصل على 28 مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون في قطاع الصحة إن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستحصلان على نحو 28.7 مليون جرعة من لقاح كورونا في الأسابيع المقبلة.

وأوضحت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن لقاحات "كوفاكس" يجب أن تأتي على شكل "موجات" تبدأ في منتصف الشهر الجاري حتى نهاية شهر آيار/مايو المقبل، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.



وأضافت إتيان أن حوالي 93 مليون شخص تم تطعيمهم بالفعل ضد كورونا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتابعت " أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي متخلفتان في جهود التطعيم لأن معظم الدول لا تستطيع الوصول إلى الجرعات التي تحتاجها من خلال الاتفاقيات الثنائية".

وأشارت إلى أن الأمريكتين شكلتا في الأسبوع الماضي 55٪ من جميع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في العالم، ما يجعلها نقطة ساخنة عالمية للفيروس.