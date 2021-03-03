كورونا المتحور يصل إلى 9 دول أفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي أن 9 دول أفريقية أبلغت عن وصول فيروس كورونا المتحور لها.

وأضافت أن تلك الدول هي الكونغو والجابون وغانا والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وجامبيا وليبيا.



ودعت المراكز الأفريقية في بيان، الأربعاء، الدول الأعضاء بالاستمرار فى تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا" وترصد التهابات الجهاز التنفسى الحاد والوفيات السريعة، والترصد الجينى لمراقبة تحور الفيروس.

وأشارت إلى أن إجمالي إصابات كورونا في القارة بلغ 3 ملايين و914 ألف إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 104 آلاف وفاة، مؤكدة أن منطقة الجنوب الأفريقي تعد الأكثر تضررا.