شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاخ البطن علامة على الإصابة بالعديد من الأمراض.. أبرزها سرطان المبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، عن أن انتفاخ المعدة المفاجئ قد يشير إلى إصابتك بالعديد من الأمراض الخطيرة، فقد لا يكون انتفاخ المعدة لأسباب حميدة دائما، والذى يحدث نتيجة تمدد البطن لاستيعاب الرياح الزائدة، وبالتالي يعطيك شعورا بالانتفاخ الذى يكون ناتجا عن اتباع نظام غذائى غير صحى، طبقا لما نشر في موقع ميديكال اكسبريس.

وانتفاخ المعدة يرجع لعدة أسباب أهمها تناول الأطعمة الغازية مثل الفول والبروكلي، لذا لابد من تجنب تناول مسببات الغازات حتى يمكنك تخفيف الانتفاخ، حيث تبين معظم الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ يبدأون في الشعور به في سن مبكرة، ولكن إذا أصيب شخص ما بالانتفاخ فجأة في سن أكبر فهذا يكون علامة خطيرة الى اصابته بأمراض أخرى أكثر خطورة.

ويشير انتفاخ البطن المزمن إلى عدة علامات أهمها الإصابة بالأمراض التالية:

1. التهاب الأمعاء

2.إمساك

3.عدم تحمل اللاكتوز

4.مرض الاضطرابات الهضمية ، أو (في حالات نادرة) السرطان.

وأشارت الدراسة إلى أن الانتفاخ المزمن قد أحد أعراض سرطان المبيض والأمعاء، حيث يتسبب السرطان أحيانًا في تراكم السوائل في البطن المعروف باسم الاستسقاء، وقد ينتج عن تراكم هذه السوائل تورمًا يمكن أن يجعل البطن مشدودة.

ووفقًا لهيئة الصحة البريطانية ـ NHS ، فأن مكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام إلى الانتفاخ في الحالات التالية:

1.عندما تفشل امعاؤك في تفريغ الطعام بشكل صحيح .

2.يتسبب الطعام في احتباس الغازات

3. ينتج الكثير من الغاز كرد فعل للطعام.

و توضح NHS ، فإن الأطعمة الأكثر شيوعًا التي تسبب المشاكل هي القمح أو الغلوتين ومنتجات الألبان، مع تجتب الاحتفاظ بالطعام لمدة أسبوعين لأنه من أحد الأسباب التي تؤدى الى مشكلة الانتفاخ.