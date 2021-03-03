شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتقليل خطر الإصابة بعدوى كورونا والسلالات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر سلالات كورونا الجديدة بشكل كبير في بعض أنحاء العالم، مما يتسبب في المخاوف والقلق، وهناك أكثر من سبب للخوف، حيث يمكن أن تكون السلالات الجديدة شديدة العدوى وتنتشر بسهولة، وهناك أيضًا دراسات تقول إن السلالات الجديدة تزيد أيضًا من خطر الإصابة مرة أخرى، لذا من المهم اتباع طرق الوقاية من العدوى، في هذا التقرير جمعنا أهم نصائح للوقاية من كورونا والسلالات الجديدة، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

لم يتوصل العلماء بعد إلى نتيجة حول مدى خطورة أو فتك الطفرات الفيروسية الجديدة، يقال أيضًا إن الفيروسات بطبيعتها تتطور مع تطورها، ومع ذلك، فإن الطريقة التي ينتشر بها فيروس كورونا يجب أن تكون أكبر سبب يدعو للقلق في الوقت الحالي.

يجب أن نتذكر أيضًا أن فيروس كورونا ليس مؤقتًا ولكن كما أشار العديد من علماء الأوبئة، فهو فيروس يبقى معنا لسنوات عديدة وحتى مع وجود لقاح ، قد يستغرق تطعيم الملايين المعرضين للخطر وقتًا طويلاً لذلك ، لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير السلامة والوقاية.

1-ارتداء كمامتين معاً إذا كنت في مكان شديد الخطورة

ارتداء قناعين ليس ضروريًا ولكن كما أوضحت الدراسات الحديثة، يعد هذا إجراءً جيدًا لتقليل خطر الإصابة بالعدوى، خاصةً إذا كنت تعرض نفسك للعدوى في مكان شديد الخطورة.

إذا كنت تزور مكانًا مزدحمًا، فإن ارتداء قناع على الآخر قد يكون أفضل من ارتداء قناع واحد، إذا لم تتمكن من ارتداء قناعين ، فتذكر استخدام قناع يحتوي على طبقتين أو ثلاث طبقات.

من المهم أيضًا التحقق من نوع القناع وجودته وملاءمته، عند الخروج ارتد قناعًا محكمًا يؤمن أنفك وفمك جيدًا ويمنع دخول الفيروسات.

2-زيادة إجراءات التطهير ونظافة اليدين

ممارسة نظافة اليدين الجيدة وتطهير المناطق المحيطة بشكل متكرر يمكن أن يكون جيدا للوقاية من كورونا.

في حين أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى على بعض الأسطح لأيام وأسابيع متتالية، فإن غسل اليدين والتعقيم الجيد يمكن أن يقضي على البكتيريا والفيروسات بعد تعرضك لمكان شديد الخطورة ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

غسل اليدين بشكل متكرر لمدة 30 ثانية على الأقل مهم أيضًا إذا كنت تنغمس في أي نشاط محفوف بالمخاطر، كما أن لمس العينين والأنف والفم بأيدي متسخة يعرضك لمخاطر العدوى.

إذا لم يكن غسل اليدين متاحًا، فاستخدم معقمًا لليدين عالي الجودة يحتوي على 60٪ من الكحول وتذكر أن تقلل من خطر الاتصال عند الخروج لأن أصغر خطأ يمكن أن ينقل الفيروس. لا تزال النظافة الكافية لليدين والتطهير والتباعد الاجتماعي هي أفضل أشكال الوقاية ضد جائحة فيروس كورونا الجديد.

3- احصل على التطعيم بمجرد توفره لك

اللقاحات هي أداة مهمة ستساعد العالم في منع تكرار اندلاع الفيروس سيساعد أيضًا في تحقيق مناعة القطيع بشكل أقرب ، بل ويقلل من شدة العدوى، لذلك من المهم التخلص من التردد في أخذ اللقاح، وأن يتم تطعيم الجميع بمجرد إتاحته.

ما يجب أن نتذكره جميعًا هو أن الحصول على لقاح الآن هو أكثر أمانًا من مكافحة العدوى، والتي يمكن أن تسبب أيضًا احتمال الإصابة بالعدوى هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تقليل مخاطر الإصابة من سلالات كورونا القديمة أو الجديدة.

4- قلل الأشخاص الذين تتواصل معهم

ليس من الممكن ممارسة العزلة الاجتماعية الكاملة أو فرضها في الوقت الحالي ما يقترحه الخبراء ، كبديل ، هو إعادة التفكير وتقليل حجم الفقاعة الاجتماعية - تلك التي تتواصل معها بشكل متكرر ، تلك التي تتعرض لها بشكل منتظم.

تذكر أن كل شخص تقابله خارج فقاعتك من شأنه أن يزيد من خطر إصابتك بـكورونا وقد يجعل تتبع الاتصال أمرًا صعبًا ويجب أيضًا اتباع قواعد التباعد الاجتماعي بحكمة ، كلما خرجت أو غادرت مساحتك الآمنة.