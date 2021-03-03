الهند تكشف نسبة فاعلية لقاح "كوفاكسين" ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت شركة الأدوية الهندية بهارات بيوتيك، الأربعاء، إن التحليل المؤقت المكون من 3 مراحل لتجارب لقاح "كوفيد-19" أظهر أن فاعليته ضد المرض.

وأضافت أن فاعلية اللقاح في الوقاية من المرض بلغت 81%.



وتم تطوير لقاح "بي بي في 152"، أو "كوفاكسين" الذي تنتجه الشركة ومقرها في حيدر أباد، محليًا بدعم من المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الدولة.

و"كوفاكسين" هو أحد اللقاحين اللذين يتم استخدامهما حاليا لتطعيم الهنود.

والآخر هو لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، الذي تنتجه شركة "سيرام إنستتيوت أوف إنديا" محليا باسم "كوفيشيلد".

وحصل اللقاحان على موافقة طارئة من هيئة الرقابة الهندية على الأدوية في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وواجه التصريح باستخدام "كوفاكسين" انتقادات، على العكس من "كوفيشيلد"، حيث لم تكن هناك بيانات مؤقتة عن التجارب السريرية ذات المراحل الـ3 للقاح على البشر في ذلك الوقت.