شكرا لقرائتكم مصر.. شاب انتحل صفة طبيب نساء وتوليد لمدة 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد 10 سنوات من انتحال صفة طبيب نساء وتوليد وفتح عيادة لممارسة مهنة الطب في قرية الصف، التابعة لمحافظة الجيزة، استطاعت مباحث الجيزة القبض على الشاب وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق معه.

وتبين من التحقيقات أن الشاب خريج كلية العلوم، وتمكن من تزوير العديد من المستندات ليمارس مهنة الطب، ويقوم بفتح العيادة وممارسة مهنة الطب.

وقام رئيس مباحث الصف، المقدم محمد العشري، بتشكيل فريق بحث توصل إلى أنه نتج عنه تحديد المكان المتواجد به الشاب، وتمكنت المباحث من القبض على المتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة التحقيقات.

كما كانت قد حررت إدارة العلاج الحر محضراً لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد الشاب، لتشغيله عيادة للنساء والتوليد في قرى الصف، وذلك دون الحصول على ترخيص، ولم يقدم الشاب المتهم أي أوراق تثبت صحة ممارسته للمهنة، ومن جهتها أشارت نقابة الأطباء إلى أن الشاب موقوف عن العمل، وذلك بسبب كشف كلية طب المنوفية بأن الشهادة التي قام المتهم بتقديمها مزورة وليست مستخرجة من الكلية، ولم يتم قيده من قبل الكلية حسب سجل الخريجين.

وذكرت إدارة العلاج الحر أنه وفقاً لمستند مستخرج رسمي من سجل الكيميائيين الطبيين لغير الأطباء بوزارة الصحة، وذلك بتاريخ 22 يونيو 2009، جاء به أن هذا الشاب حاصل على مؤهل بكالوريوس في العلوم شعبة الكيمياء والنبات بكلية العلوم بقنا، بجامعة جنوب الوادي يونيو 2004، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية بكلية العلوم بجامعة المنوفية لعام 2004-2005