شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات كورونا تُخفف حدة الأعراض لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اللقاحات هى أعظم أمل للبشرية للعودة إلى الوضع الطبيعى بعد تفشى وباء كورونا فى العالم كله منذ أكثر من عام، حيث حققت برامج التطعيم فى جميع أنحاء العالم تقدمًا مذهلاً فى أول شهرين من العام الحالى 2021 خاصة فى المملكة المتحدة التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات الإصابة، وقد اكتشف الباحثون مؤخرًا أن تلك اللقاحات تُقلل من حدة أعراض كورونا، وفقًا لما ذكره موقع "express".

وباء كورونا مرض يهدد حياة البشر ولحسن الحظ فقد أثبتت اللقاحات فعاليتها فى الوقاية منه، حيث أظهرت البيانات الجديدة أنه يمكن للقاحات كوفيد 19 أن تقلل بشكل فعال الأعراض الحادة لدى كبار السن والذين تلقى معظمهم جرعة واحدة من اللقاح على الأقل.

قدمت هيئة الصحة العامة فى إنجلترا (PHE) نسخة مطبوعة لدراسة جديدة حللت آثار لقاحى فايزر وأسترازينكا، حيث كشف نتائج الدراسة أنهما يوفران حماية من الأعراض المصاحبة لعدوى فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 57 و61% وذلك بعد شهر من تلقى الجرعة الأولى، بالنسبة لكبار السن فوق الثمانين من العمر، فإن جرعة واحدة من اللقاح تكون فعالة فى تخفيض حدة أعراض الفيروس بنسبة تصل إلى 80% وتمنع دخولهم المستشفى لتلقى العلاج.

من جانبها، قالت الدكتورة مارى رامزى رئيس قسم التحصين فى (PHE)، إنه بينما الأخبار مشجعة وتدعو للتفاؤل، إلا أنه يجب على الناس الاستمرار باتباع كافة الإجراءات الوقائية والتصرف وكأنهم مصابون بكورونا، حيث لابد من الحفاظ على نظافة اليدين وغسلها باستمرار والبقاء في المنزل لفترة أطول.

- أعراض كورونا الشائعة:

1- ارتفاع فى درجة الحرارة.

2- سعال مستمر.

3- فقدان أو تغير حاسة الشم والتذوق.

وتختلف شدة هذه الأعراض الأكثر شيوعًا اعتمادًا على الشخص المصاب، فقد يعانى بعض الأشخاص من المزيد من السعال أو يعانون من فقدان حاسة الشم، فيما يعانى آخرون من حمى قصيرة دون باقى الأعراض الأخرى، وهناك حالات لا تعانى من أية أعراض.

- الأعراض الأكثر شدة للمصابين بكورونا:

1- صعوبة فى التنفس.

2- ألم أو ضغط مستمر فى الصدر.

3- شحوب الجلد والأظافر.