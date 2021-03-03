ما الذي يسبب فقدان السمع المفاجئ عند الإصابة بكورونا؟

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القاهرة - سامية سيد - فى اليوم العالمى للسمع ..كشف دراسة حديثة أن فقدان السمع من الأعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا والتى أصبحت مشكلة تؤرق الكثير من المتعافين من الفيروس، بالإضافة إلى أعراض أخرى ومنها جلطات الدم إلى السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وسلسلة من المضاعفات طويلة المدى التي يحتمل أن تكون خطيرة ومرض كوفيد 19 في بعض المرضى، ويعتبر فقدان السمع هو أحد الآثار اللاحقة التي يعاني منها بعض المرضى بعد الشفاء من الفيروس.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تم نشر واحدة من أولى الحالات الموثقة لفقدان السمع في مريض ما بعد كورونا في المجلة الطبية البريطانية العام الماضي والتي أبلغت عن تجربة رجل يبلغ من العمر 45 عامًا لاحظ فقدان السمع المفاجئ في الجانب الأيسر وطنين الأذن بعد تعافيه وتركه وحدة العناية المركزة في كلية لندن الجامعية، لم يكن لديه تاريخ سابق من فقدان السمع أو مشاكل في الأذن ، مما دفع الأطباء إلى استنتاج علاقة كورونا بالمشكلة الصحية.

تم تشخيصه بفقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ الذي ينطوي على فقد سريع في سمع الأذن الداخلية عادة في أذن واحدة، تلقى المريض العلاج بالستيرويدات التي استعادت سمعه جزئيًا.

أشارت دراسة أخرى نُشرت في المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة في وقت مبكر من أبريل 2020 إلى حالة مريضة مسنة في تايلاند أبلغت عن فقدان السمع بعد الإصابة بفيروس كورونا.

في حين أكدت العديد من الدراسات التي أجريت خلال العام الماضي العلاقة بين كورونا وفقدان السمع لدى بعض المرضى، لا يزال السبب الدقيق للعلاقة المشتركة قيد التداول هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال لفهم كيفية تسبب فيروس كورونا في فقدان السمع أو مشاكل التوازن أو الطنين.

ما الذي يسبب فقدان السمع المفاجئ بسبب كورونا؟

تمكن الباحثون في جميع أنحاء العالم من ربط رابطين رئيسيين وراء فقدان السمع المفاجئ بعد اتصال الجسم بفيروس كورونا، يلعب الإنزيم ACE2 ، وهو إنزيم موجود في أعضاء مختلفة من الجسم ، دور مستقبل لفيروس كورونا الذي يمكنه من إصابة الخلايا تم العثور على مستقبلات ACE 2 أيضًا في الخلايا الظهارية في الأذن الوسطى، حيث يُعتقد أن فيروس كورونا يرتبط بها قد يكون السبب الآخر وراء ذلك هو كيفية استجابة جهاز المناعة للعدوى زيادة السيتوكينات (البروتينات التي تطلقها الخلايا لها تأثير محدد على التفاعلات والاتصالات بين الخلايا) بسبب العدوى يمكن أن تكون مسؤولة عن فقدان السمع إذا كان هناك دخول مباشر إلى القوقعة مما يؤدي إلى إجهاد الخلية والالتهاب.

علاج ضعف السمع الناجم عن كوفيد -19

الوصفة الفورية للستيرويدات هي أفضل طريقة لتحسين التشخيص لدى هؤلاء المرضى، تم اكتشاف أن إعطاء حقن الكورتيكوستيرويد داخل طبلة الأذن في جلسات متعددة له تأثير إيجابي على المرضى الذين يعانون من فقدان السمع بعد كورونا.

في بعض الحالات ، قد يكون هناك فيروس تسبب في التهاب السحايا وانتشر لاحقًا إلى القوقعة ، مما أدى إلى فقدان السمع الحاد، يبدو أن الالتهاب المناعي الناجم عن الفيروسات محتمل ، مع الأخذ في الاعتبار أن الحالات الشديدة من فيروس كورونا قد ارتبطت بخلل في نظام المناعة في هذه الحالات الشديدة ، يمكن إعطاء زيادة في نسبة العدلات إلى الخلايا الليمفاوية وارتفاع السيتوكينات الالتهابية مثل إنترلوكين 6 لمعالجة الحالة.

من المهم التأكيد هنا على أن الاستخدام المبكر للستيرويدات ومضادات الفيروسات أمر بالغ الأهمية في عكس فقدان السمع للحفاظ على جزء من السمع، لذلك يجب التحقق من الأعراض السمعية في كل مرضى كورونا .