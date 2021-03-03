تعرف على أهمية إجراء تحليل الفوسفور فى الدم

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القاهرة - سامية سيد - تحليل الفوسفور في الدم من التحاليل الهامة، ويقيس هذا الاختبار مستوى الفوسفور في دمك، والفوسفور معدن شائع موجود في الطعام الذي تتناوله ويوجد أيضًا في الأسنان والعظام، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء تحليل الفوسفور في الدم، وفقاً لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

يمكن أن يشير وجود نسبة عالية أو منخفضة من الفوسفور في مجرى الدم إلى عدد من الحالات الصحية والأكثر شيوعًا ، يرتبط ارتفاع مستوى الفوسفور باضطراب في الكلى.

ويظهر تحليل الفوسفور أن كليتيك تواجهان صعوبة في إزالة الفوسفور من دمك يمكن أن يعني ارتفاع مستوى الفوسفور أيضًا مرض السكري غير المنضبط واضطرابات الغدد الصماء الأخرى.

أهمية تحليل الفوسفور في الدم

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا اشتبه مقدم الرعاية الصحية في إصابتك باضطراب في الكلى.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كنت تواجه مشكلة في التحكم في مرض السكري لديك.

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض مرض الكلى، بما في ذلك مشاكل العظام والتعب والضعف، ولكن قد لا يكون لديك أي أعراض على الإطلاق.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

ترتبط مستويات الفوسفور ارتباطًا وثيقًا بمستويات الكالسيوم، لذلك من المحتمل أن يختبر مقدم الرعاية الصحية مستوى الكالسيوم لديك أيضًا تعتمد الاختبارات الإضافية على الحالة التي يشتبه بها مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

نتائج اختبار تحليل الفوسفور في الدم

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة.يتم إعطاء نتائج هذا الاختبار بالملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر).

يتراوح الفوسفور الطبيعي بين 2.7 و 4.6 مجم / ديسيلتر ، لكن قد تختلف المستويات الطبيعية الرقم الأعلى أو الأقل من ذلك قد يعني مشكلة محتملة في الكلى.

ما الذي قد يؤثر على نتائج الاختبار؟

يمكن أن تؤثر بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور على نتائج الاختبار. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن نظامك الغذائي وكيف يمكن أن يؤثر على نتائج الاختبار تتضمن بعض الأمثلة على الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الفوسفور ما يلي:

-الشيكولاتة

-الجبنة

-السمك

-المشروبات الغازية

يمكن لبعض الأدوية والإجراءات الطبية ، مثل غسيل الكلى ، أن تؤثر أيضًا على مستويات الفوسفور.

كيف تستعد لهذا الاختبار؟

قد تحتاج إلى الصيام في منتصف الليل قبل الاختبار اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن تعليمات محددة. تأكد من معرفة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بجميع الأدوية والأعشاب والفيتامينات والمكملات الغذائية التي تتناولها يشمل ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية.