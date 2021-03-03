شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى يحقق فاعلية بنسبة 81% فى الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أظهر لقاح فيروس كورونا الهندي الذي أثار الجدل عندما تم منحه الموافقة الطارئة قبل إنهاء المرحلة النهائية من الاختبار أنه يوفر حماية قوية ضد فيروس كورونا في تحليل مؤقت لتجربة سريرية متقدمة، وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء إن Covaxin ، الذي طورته شركة بهارات بيونتك ومقرها حيدر أباد والمجلس الهندي للبحوث الطبية ، أظهر فعالية بنسبة 81 ٪ في أولئك الذين لم يصابوا بعدوى سابقة بعد جرعة ثانية.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" تعزز النتائج قول شركة بهارات بيونتك بأن اللقاح آمن وقد تساعد في التغلب على تردد اللقاح حيث تطلق الهند أحد أكبر برامج التلقيح في العالم لاحتواء تفشي المرض على نطاق واسع.وتعد البيانات أيضًا للرد على الشكوك في التسرع غير المسبوق الذي تمت به الموافقة على اللقطة المنتجة محليًا في أوائل يناير ونشرها بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في الهند حتى قبل تقديم أي بيانات تجريبية للمرحلة الثالثة.

في يونيو من العام الماضي ، سمح منظم الأدوية في الهند لشركة بهارات بيونتك بتطوير لقاح محلي في وقت قياسي بعد فترة وجيزة ، تعثر العمل على كوفاكسين بسبب الخلافات التي تراوحت من جداول حكومية غير واقعية إلى تقارير متفرقة عن ردود الفعل السلبية، وعلى الرغم من حصول اللقاح على الموافقة على الاستخدام الطارئ في يناير ، إلا أن العديد من الأشخاص الموجودين في قائمة الأولويات لتلقي الحقن الأولية فشلوا في الحضور للحصول على لقاحاتهم ، قلقين من احتمال إعطائهم اللقاح التجريبي، وتحسنت عمليات التسجيل بين الراغبين في التطعيم في الأسبوع الماضي، وأعلنت بهارات بيونتك القدرة على تصنيع حوالي 300 مليون جرعة على أساس وشحنت الشركة اللقاح إلى البرازيل هذا الشهر.