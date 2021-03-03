علماء أستراليون يطورن رذاذًا يقتل الفيروسات على الأسطح فى 90 ثانية

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القاهرة - سامية سيد -

طور علماء بأستراليا أول رذاذ سطحي في العالم يقتل الفيروسات وفيروس كورونا على الأسطح في غضون 90 ثانية، ووفقا لتقرير موقع "Nzherald" تم تطوير المطهر الأسترالي، المسمى ViroCLEAR ، بواسطة BioInnovate وتم تتبعه سريعًا للحصول على موافقة إدارة السلع العلاجية (TGA) الشهر الماضي.

تستغرق مطهرات الأسطح الأخرى ما يصل إلى 10 دقائق لقتل الفيروس التاجي - وبعضها غير قادر على فعل ذلك على الإطلاق - لكن رئيس شركة BioInnovate روس ماكدوجالد قال إن الاختراق قد تحقق بعد بحث شامل في شمال نيو ساوث ويلز.

وأضاف :"في الواقع ، يمكن لـ فيروس كورونا البقاء على هذا السطح لمدة 10 دقائق أو أكثر ، وبالتالي فهو قابل للانتقال بشكل كبير.



تطوير رذاذ لقتل كورونا فى 90 ثانية

"الشيء نفسه ينطبق على المقابض والمقاعد في وسائل النقل العام ، ومكاتب الجامعات والمدارس ، وقاعات الطعام المشتركة وعلى جميع الأسطح في دور رعاية المسنين ، حيث مات 683 من كبار السن من السكان الضعفاء."

خلال الوباء ، أدخلت الشركات التي تواجه الجمهور مثل محلات السوبر ماركت إجراءات تنظيف إضافية بما في ذلك استخدام مطهر في المستشفيات والتنظيف المنتظم للعدادات والأسطح الأخرى وإرشادات غسل اليدين والقفازات الواقية.

لكن الدراسات أشارت إلى أن Covid-19 يمكن أن يعيش لأيام على الأسطح التي تهبط فيها قطرات الجهاز التنفسي ، مما يزيد من خطر انتقال العدوى إذا لمسه شخص غير مرتاب ثم فرك وجهه أو يديه.

يعتمد طول الوقت الذي يستمر فيه الفيروس التاجي على السطح على عوامل مثل درجة الحرارة وأنواع السطح - يمكن أن يعيش على البلاستيك لمدة تصل إلى 72 ساعة ، والصلب لمدة تصل إلى 48 ساعة ، والكرتون لمدة تصل إلى 24 ساعة والنحاس لمدة تصل إلى أربع ساعات.

وأوضح ماكدوجالد أن "فيروكلير هو مطهر لفيروس كوفيد -19 يمكنه الجمع بين ثلاثة عناصر هي السرعة وعدم السمية والقدرة على التكيف لاستخدامه على الأسطح والجلد، فهو آمن وسريع ومنخفض التهيج ولا يسبب الجفاف وهو أمر مهم بشكل خاص لأولئك الذين يطهّرون أيديهم عدة مرات في اليوم ، مثل الموظفين في أماكن الضيافة ودور رعاية المسنين."

يتزامن تطوير المطهر وإطلاقه مع إطلاق لقاح فيروس كورونا في أستراليا ، والذي بدأ الأسبوع الماضي مع Pfizer jab وسيشمل لقاح AstraZeneca اعتبارًا من 8 مارس.

سيتم توفير الرذاذ أولاً كمطهر لليدين ومطهر للأسطح لـ 5.5 مليون دولار أسترالي في المدارس والجامعات ومرافق رعاية المسنين وأماكن الضيافة. سيتم بعد ذلك توفير الإمدادات للمجتمع في وقت مبكر من نهاية الشهر.

وقال رئيس الشركة : "نتوقع أن نكون في وضع يسمح لنا بتصدير ViroCLEAR إلى الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا بحلول منتصف العام ، لاستكمال عملية التطعيم العالمية واسعة النطاق، وسيتم طرح المنتج أيضًا لمستخدمي وسائل النقل العام في الأشهر المقبلة.

وأضاف، إن المطهر يأتي في الوقت المناسب ، حيث يتم الإبلاغ عن عدد قليل من الحالات الجديدة على المستوى الوطني في الوقت الحالي ، كما أن حدود الولاية والأقاليم مفتوحة.

تقول منظمة الصحة العالمية إن ممارسات التطهير مهمة لتقليل احتمالية تلوث فيروس Covid-19 في الأماكن غير الصحية مثل المنازل والمكاتب والمدارس والصالات الرياضية والمراكز المجتمعية والنقل والمطاعم.

وتنص التوجيهات انه يجب تحديد الأسطح ذات اللمس العالي في إعدادات الرعاية غير الصحية هذه من أجل التطهير ذي الأولوية مثل مقابض الأبواب والنوافذ ، والمطبخ ومناطق إعداد الطعام ، وأسطح المناضد ، وأسطح الحمامات ، والمراحيض والصنابير ، والأجهزة الشخصية التي تعمل باللمس ، ولوحات مفاتيح الكمبيوتر الشخصي والعمل الأسطح. .

ومع ذلك ، يُنصح بغسل يديك دائمًا بالماء والصابون لمدة 40-60 ثانية على الأقل قبل تحضير الطعام أو تناوله.