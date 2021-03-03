شكرا لقرائتكم خبر عن تناول اللحوم الحمراء بانتظام يصيب بأمراض القلب والالتهاب الرئوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بحثية لجامعة أكسفورد عن وجود ارتباط بين الاستهلاك المنتظم للحوم بمجموعة من الأمراض التي لم يفكر فيها الباحثون من قبل حيث ربطت النتائج تناول اللحوم بانتظام بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة ، بما في ذلك أمراض القلب والالتهاب الرئوي ومرض السكري ، مع انخفاض خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، و نُشرت الدراسة في مجلة BMC Medicine.

ووفقا للموقع الرسمي لجامعة أكسفورد أظهرت أدلة ثابتة أن الاستهلاك الزائد من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة قد يترافق مع زيادة احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ولكن حتى الآن ، لم يكن من الواضح ما إذا كان الاستهلاك المرتفع للحوم بشكل عام قد يزيد أو يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض أخرى غير سرطانية.

تم التحقيق في هذا في دراسة جديدة على مجموعة كبيرة استخدمت بيانات من حوالي 475ألف بالغ في المملكة المتحدة ، تمت مراقبتهم بحثًا عن 25 سببًا رئيسيًا لدخول المستشفيات غير السرطانية في بداية الدراسة ، أكمل المشاركون استبيانًا قيم عاداتهم الغذائية (بما في ذلك تناول اللحوم) ، وبعد ذلك تمت متابعتهم لمدة ثماني سنوات في المتوسط.

بشكل عام ، كان المشاركون الذين تناولوا اللحوم الحمراء غير المصنعة واللحوم المصنعة بانتظام (ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع) أكثر عرضة للتدخين وشرب الكحوليات وزيادة الوزن أو السمنة وتناول كميات أقل من الفاكهة والخضروات والألياف والأسماك ، .

ومع ذلك ، بعد أخذ هذه العوامل في الاعتبار ، أشارت النتائج إلى ما يلي:

ارتبط ارتفاع استهلاك اللحوم الحمراء غير المصنعة واللحوم المصنعة مجتمعة بمخاطر أعلى للإصابة بأمراض القلب الإقفارية والالتهاب الرئوي وأمراض الرتج وأورام القولون ومرض السكري على سبيل المثال ، ارتبط تناول كل 70 جرامًا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة يوميًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية بنسبة 15٪ وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 30٪.

ارتبط ارتفاع استهلاك لحوم الدواجن بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي والتهاب المعدة والاثني عشر وأمراض الرتج وأمراض المرارة والسكري، ارتبط تناول كل 30 جرامًا من لحوم الدواجن يوميًا بزيادة خطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي بنسبة 17٪ وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 14٪.

تم تقليل معظم هذه الارتباطات الإيجابية إذا تم أخذ مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم ، مقياس وزن الجسم) في الاعتبار. يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون اللحوم بانتظام والذين لديهم متوسط ​​وزن أعلى يمكن أن يتسببوا جزئيًا في هذه الارتباطات.

وجد الفريق أيضًا أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن غير المصنعة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، كان الخطر أقل بنسبة 20 ٪ مع كل 50 جرامًا أعلى من تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة يوميًا و 17 ٪ أقل مع كل 30 جرامًا أعلى من تناول لحوم الدواجن يوميًا. لم يترافق تناول كميات أكبر من اللحوم المصنعة مع خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

يقترح فريق البحث أن اللحوم الحمراء غير المصنعة واللحوم المصنعة قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية لأنها مصادر غذائية رئيسية للأحماض الدهنية المشبعة يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، وهو عامل خطر ثابت للإصابة بأمراض القلب الإقفارية.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور كيرين بابير من قسم نوفيلد لصحة السكان بجامعة أكسفورد:" لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن اللحوم الحمراء غير المعالجة واستهلاك اللحوم المصنعة من المحتمل أن تكون مسببة للسرطان وهذا البحث هو الأول لتقييم مخاطر الإصابة 25 حالة صحية غير سرطانية فيما يتعلق بتناول اللحوم في دراسة واحدة.

ويوصي الصندوق العالمي لأبحاث السرطان بأنه يجب على الناس الحد من استهلاك اللحوم الحمراء إلى ما لا يزيد عن ثلاث حصص في الأسبوع (حوالي 350-500 جم من الوزن المطبوخ إجمالاً) ، ونادراً ما يجب تناول اللحوم المصنعة إن وجدت.