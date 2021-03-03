شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الرطوبة داخل الكمامة.. تحمى من كورونا وأمراض الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون ارتداء القناع مزعجًا جدًا خاصةً فى فصل الصيف، حيث يسبب العرق حدوث حكة وهو أمر مزعج للغاية، ولكن هل تعلم أن الرطوبة داخل القناع مفيدة لك، حيث إن هذه الرطوبة تساعد فى الوقاية من فيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسى الأخرى ومكافحتها، لذلك من الأمان بالنسبة لك ارتداء القناع، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- لماذا يساعد ارتداء القناع فى الوقاية من الأمراض ؟

أجرى معهد السكر وأمراض الجهاز الهضمى والكلى بالهند (NIDDK) بحثًا عن ارتداء الكمامة الذى يزيد من الرطوبة داخلها وفائد استنشاق الهواء المحمل بتلك الرطوبة، حيث تشير نتائج البحث إلى أن الرطوبة هى أحد الأسباب التى تجعل ارتداء الأقنعة يُقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا والتقليل من مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى بشكل عام، لأن الباحثين وجدوا أن ترطيب الجهاز التنفسى أمر رائع لجهاز المناعة.

من جانبه، قال المؤلف الرئيسى للدراسة أدريان باكس إن أقنعة الوجه تزيد من شدة الرطوبة فى الهواء المستنشق وهذا مفيد لترطيب الجهاز التنفسى ما يترتيب عليه الوقاية من الإصابة بفيروس كوفيد، كما تساعد مستويات الرطوبة العالية فى تخفيف شدة الأنفلونزا.

- فوائد الرطوبة

المستويات العالية من الرطوبة تعزز إنتاج بروتينات خاصة تسمى "الإنترفيرون" وهى مفيدة لمحاربة الفيروسات، وهذا السبب فى أن المواسم الباردة قد تزيد فيها مخاطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب انخفاض مستويات الرطوبة فى الطقس البارد، وبالتالى تنتقل عدوى هذا الفيروس بكل سهولة، لذلك فإن الأقنعة فعالة للغاية فى الحماية من فيروس كورونا لأنها تخلق بيئة رطبة وتسمح لك باستنشاق الهواء الرطب، حيث يمكنك ارتداء قناعين لتحقيق ذلك.