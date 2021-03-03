استشاري يحذر من ارتفاع «الكوليسترول» الضار بالجسم.. يؤدي إلى الإصابة بـ«الجلطة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، من التساهل في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.
وقال في تغريدة على “تويتر”: إنه يجب عدم التساهل مع ارتفاع الكوليسترول الضار ولو كان بسيطاً، فهو المسبب الأول للجلطات في العالم.
تجدر الإشارة إلى أن المستوى الطبيعي للكوليسترول الضار في الجسم، يتراوح بين 3.4-4.1 مليمول/لتر (130-159 ملغرام/ديسيلتر)، وتعتبر النسبة عاليةإذا تراوحت بين 4.14-4.9 مليمول/لتر (160-189 ملغرام/ديسيلتر).
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