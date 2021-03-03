شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحذر من ارتفاع «الكوليسترول» الضار بالجسم.. يؤدي إلى الإصابة بـ«الجلطة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، من التساهل في ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم.

وقال في تغريدة على “تويتر”: إنه يجب عدم التساهل مع ارتفاع الكوليسترول الضار ولو كان بسيطاً، فهو المسبب الأول للجلطات في العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المستوى الطبيعي للكوليسترول الضار في الجسم، يتراوح بين​ 3.4-4.1 مليمول/لتر​ (130-159 ملغرام/ديسيلتر)​، وتعتبر النسبة عاليةإذا تراوحت بين​ 4.14-4.9 مليمول/لتر​ (160-189 ملغرام/ديسيلتر).