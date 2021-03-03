روسيا تحقيق "مناعة القطيع" ضد كورونا في هذا الموعد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، أن البلاد تتوقع أن تحقق المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، لمعظم سكانها بحلول الصيف.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قوله إنه استنادا إلى الخطط الحالية للتطعيم، من المتوقع تحقيق مناعة القطيع، أي تطعيم 75% على الأقل من السكان للوقاية من كورونا، بحلول نهاية تموز/يوليو المقبل.



وأعلن في حديثه خلال زيارة إلى مدينة "نوفوسيبيرسك" في سيبيريا، أنه سيتم تعزيز إنتاج اللقاح، لكنه لم يذكر تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك.

وطبقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الروسية، تم تطعيم أقل قليلا من ملايين روسي ضد فيروس كورونا، بحلول نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما يعادل 2.8% من إجمالي عدد السكان تقريبا.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نحو 4 ملايين شخص مصابون بالفيروس منذ بدء الجائحة.

وحسب استطلاعات الرأي، فإن إحدى المشاكل الرئيسية تتمثل في وجود شكوك واسعة حول فائدة اللقاح بين الروس.