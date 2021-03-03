أطعمة ممنوعة أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - قد يؤدي تناول بعض الأطعمة والمشروبات أثناء الحمل إلى زيادة مخاطر إلحاق الضرر بك أو بطفلك، ولذلك فالإستشارية في مجال الصحة والتغذية لما النائلي، من Wellness By Design medical center تدلك على الأطعمة المضرة بك وبجنينك أثناء الحمل كالآتي.

اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً

احذري اللحوم الغير مطبوخة

تجنبي اللحوم غير المطبوخة جيداً، وخاصة النقانق أو اللحم المفروم. احرصي على طهيها جيداً حتى لا يكون هناك أثر للون الوردي أو الدم. على الرغم من أن المخاطر منخفضة، لكن يفضل تجنب اللحوم المقددة النيئة، مثل البيبروني، والسلامي.

لماذا؟

اللحوم النيئة قد تتسبب بالإصابة بداء المقوسات، وهو طفيلي صغير يعيش في اللحوم النيئة والتربة وبراز القطط ويمكن أن يؤذي الطفل.

الحليب ومنتجات الألبان غير المبسترة

يجب أن تعرفي مصدر الحليب

جميع الحليب الذي يباع في المتاجر ومحلات السوبر ماركت والمطاعم مبستر ومناسب للشرب. إلا التي قد تستخدمينها من أسواق المزارعين، هذه عليك تجنبها، وهذا ينطبق أيضاً على حليب الماعز وحليب الأغنام. وإلا عليك غليها قبل الاستخدام.

لماذا؟

هناك خطر متزايد للإصابة بداء المقوسات والليستريات والكامبيلوباكتر.

الكبد والأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين "أ"

قللي من الكبدة والنقانق

تجنبي منتجات الكبد، ونقانق الكبد. فليس من الآمن تناول الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على فيتامين "أ" أو زيوت كبد السمك، مثل زيت كبد سمك القد. ابتعدي أيضاً عن أي أطعمة تحتوي على فيتامين "أ" يقولون ("مدعم بفيتامين أ").

لماذا؟ يحتوي الكبد على مستويات عالية من فيتامين "أ"، ويمكن أن يؤذي الكثير منه طفلك.

أجبان معينة

الجبنة الزرقاء

تجنبي الأجبان الطرية التي تحتوي على العفن، بما في ذلك جبن الماعز (ما لم يتم طهيها. وتجنبي الأجبان الزرقاء الطرية (ما لم يتم طهيها حتى تبخيرها ساخنة).

لماذا؟

هناك خطر أن تحتوي هذه الأجبان على الليستيريا.

الوجبات الجاهزة غير مطبوخة جيداً

تجنب الوجبات الجاهزة

من المهم اتباع تعليمات الطهي على عبوة أي وجبات جاهزة قبل أكلها. تأكدي أيضاً من أن الوجبة ساخنة طوال الوقت قبل تناولها. هذا مهم بشكل خاص للوجبات التي تحتوي على دواجن، مثل الدجاج أو الديك الرومي.

لماذا؟

هناك خطر من أن هذه يمكن أن تحتوي على الليستيريا.

البيض النيئ أو غير المطبوخ جيداً

تناولي البيض المسلوق جيداَ

من المهم أن يتم طهي أي بيض تأكلينه حتى يتماسك الصفار والبياض تماماً، ولكن تجنبي الأطعمة التي تحتوي على بيض نيئ، مثل المايونيز أو الموس.

لماذا؟

هناك خطر الإصابة بالسالمونيلا، وهي سبب شائع للتسمم الغذائي الذي يمكن أن يؤذي الطفل أو قد يصيبك بنوبة سيئة من الإسهال والقيء.

أنواع معينة من الأسماك

يفضل عدم الاكثار من التونة

السمك مفيد لك ويجب أن تهدفي إلى تناول حصتين على الأقل في الأسبوع، مثل التونة الطازجة أو الماكريل أو السردين. ومع ذلك، هناك بعض أنواع الأسماك التي يجب عليك تجنبها وبعضها يجب الحد منه:

تجنبي أسماك القرش وسمك أبو سيف والمارلين؛ لأنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، مما قد يؤثر على الجهاز العصبي لطفلك.

قللي من التونة إلى ما لا يزيد على شريحتين من اللحم الطازج أو أربع علب متوسطة من التونة المعلبة في الأسبوع؛ لأنها تحتوي أيضاً على مستويات عالية من الزئبق.

قللي من الأسماك الزيتية (السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط والرنجة والبلكارد) بما لا يزيد على حصتين في الأسبوع؛ لأنها تحتوي على ملوثات.

تجنبي تناول المحار النيئ؛ لأنه قد يصيبك بالتسمم الغذائي. (المحار المطبوخ جيد وكذلك القريدس المطبوخ مسبقاً أو المشوي).

تنبيه

حاولي تجنب الأكل من طبق طفلك، إذا كنتِ أماً لطفل أول، أو استخدام السكين والشوكة نفسها. فهذا يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بعدوى فيروسية تسمى الفيروس المضخم للخلايا (CMV)، والتي غالباً ما يصاب بها الأطفال الصغار في دور الحضانة. الفيروس غير ضار للأطفال ولكن يمكن أن يكون له آثار ضارة على الجنين.

عزيزتي الحامل استشيري طبيبك، قبل تناول أطعمة قد تصيبك بالحساسية