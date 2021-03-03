كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - ينتمي الملفوف الأحمر إلى جنس نباتات البراسيكا الذي تنتمي إليه أيضاً بعض الخضراوات الأخرى، مثل: البروكلي، والكرنب المجعد، وبراعم بروكسل، ويُشبه مذاقُ الملفوف البنفسجي مذاقَ الملفوف الأخضر، ولكنَّ الملفوف البنفسجي يُعدُّ أغنى بالمركبات النباتيّة المرتبطة بالفوائد الصحيّة مقارنةً بالملفوف الأخضر، ولذلك فهو يضاف للسلطات والكثير من الأطباق، وتشرح لنا إختصاصية التغذية ليلى السكني، فوائد الملفوف الأحمر للحامل ومحاذير تناوله كالآتي.

فوائد الملفوف الأحمر للحامل

يقدم الملفوف الأحمر دون طبخ

يحتوي الملفوف الأحمر على نسبة كبيرة من الكالسيوم مما يفيد صحة عظام الحامل والجنين.

يحتوي الملفوف الأحمر على نسبة كبيرة من حمض الفوليك أسيد الذي يمنع تشوهات الجهاز العصبي لدى الأجنة.

ويمنع الملفوف الأحمر الإصابة بفقر الدم خلال شهورالحمل حيث تزداد الحاجة للحديد.

يقلل الملفوف الأحمر من خطر تعرض الحامل للإجهاض.

يحتوي الملفوف الأحمر على نسبة كبيرة من الفيتامينات والأملاح المعدنية المفيدة للأم الحامل والجنين، ومنها فيتامين أ وفيتامين ك.

يحافظ على نسبة الدهون الطبيعية في الدم عند الحامل.

ويحتوي على كميات مضاعفة من مضادات الأكسدة مقارنة بالملفوف الأخضر، مما يعني أنه يعزز مناع جسم الحامل.

ويحتوي على حمض أميني هام يقي جسم الحامل من الإلتهابات بصورة طبيعية.

طرق تناول الملفوف الأحمر للحامل

أعدي سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز

يمكن أن تستخدم الحامل الملفوف الأحمر في طبق السلطة اليومي، وقد يضاف له القليل من عصير الليمون والخل للحصول على أكبر قدر من الفائدة.

وتعد منه بعض أنواع السلطات اللذيذة مثل سلطة الملفوف الأحمر بالمايونيز، وتقدم على شكل مقبلات.

ويمكن أن تعد الحامل طبقاً من الملفوف الأحمر وبعض الخضار ويضاف لها الجمبري والبهارات المختلفة.

محاذير استخدام الملفوف الأحمر للحامل

يؤثر على نسبة السكر في الدم

يعطي بحذر للحامل التي تعاني من حساسية اتجاه النباتات الصليبية.

ويعطى بحذر للحامل التي تعاني من مشكلات في نسبة السكر أثناء الحمل.

كما لا يفضل تناوله في حال اصابة الحامل بالمغص والغازات والانتفاخات.

يفضل عدم الاكثار منه في حال إصابة الحامل بخلل في وظائف الغدة الدرقية.

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