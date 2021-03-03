في اليوم العالمي للحياة البرية: كيف نشرح فطرية الطبيعة لأطفالنا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - يرغب الأهالي بعرض صور الحيوانات على أطفالهم، منذ سن الثالثة، لكنهم يتساءلون إن كان مناسباً أن يرى الطفل صوراً عن صيد الحيوانات لبعضها، وقد يحزنه هذا، أو ربما يبكيه، خصوصاً إذا كانت الضحايا من فراخ الطيور، الذين ينتظرون أمهاتهم، ما الذي يجب علينا فعله؟ هل ننتظر حتى يتعرف أطفالنا على مفهوم الموت قبل أن نريهم عروضاً قد تصور الحيوانات تصطاد بعضها البعض؟ ما هو العمر المناسب لعرض هذه الصور عليهم؟، ولذلك يجب أن تتابعي منا هذا الموضوع، الذي تطرحه عليك معلمة تربية الأحياء والعلوم الطبيعية، إكرام رعد، لتحصلي على إجابات لهذه الأسئلة كالآتي.

1 – علينا أن نكون مطّلعين

الحيوانات تموت مثل الانسان

إن الوفيات المرتبطة بالحيوانات في البرية تختلف تماماً عن التعامل مع موت شخص أو حيوان أليف. علينا البدء بالشرح من هذا الجانب. وأن بعض الأشياء ستحدث بشكل طبيعي. سيتعلم الطفل هذه المعلومة ويتفاعل معها. في الوقت نفسه أظهر الاحترام للضحية.

2 – لا بد من اصطحابه إلى الصيد

يجب أن يخرج للصيد

لا تخبروه عمّا يجب أن يكون، بل أخبروه بما هو موجود، من خلال وضعه في الموقف، يجب اصطحابه إلى الصيد "سواء كان طيوراً، أم سمكاً، أم بطاً" حسب المتوفر في منطقتكم، فعندما يشاهد طهي الفريسة بعد صيدها، سيظهر فضوله، وهذا جيد.

3 – ليتابع أفلاماً أبطالها حيوانات

متابعة أفلام الحيوانات

يجب فسح المجال له لمتابعة الأفلام الكرتونية التي يكون أبطالها من الحيوانات، عادة يكون هؤلاء الأبطال أصدقاء للأطفال، ويكشفون الكثير من عادات الحيوانات في الغابة، بمعلومات يفهمها الأطفال، ومن خلالها يفهم مثلاً أن الثعلب يصطاد الأرانب ليأكلها.

وكذلك علموهم مشاهدة الأفلام الوثائقية الخاصة بالحياة البرية، تمتلئ National Geographic Kids on Nat Geo Wild مليئة بالأفلام الصديقة للأطفال وعروض الرسوم المتحركة التي ستسليهم مع إبقائهم على اطلاع بالطبيعة.

4 – يجب اصطحابه إلى حديقة الحيوانات

يجب أن يذهب معك إلى حديقة الحيوان

حديقة الحيوانات. هي واحدة من أفضل الأماكن التي تمكن الطفل من رؤية الحيوانات والتعرف على وجباتها الغذائية من خلال الشروحات، في الحديقة ليس علينا تعريف الطفل بمشكلة قتل الحيوانات لبعضها من أجل البقاء.

5 – تشجيعه للالتحاق بالمعسكرات الصيفية

ألحقيه بالمخيمات الصيفية

المعسكرات تعلم الصغار كيفية الحفاظ خلال زيارة حديقة حيوانات محلية. على الحياة البرية، فهم يعلمونهم ذلك بطرق فعالة بعيدة عن الوعظ، وذلك من خلال الأنشطة الترفيهية.

6 – تعليم الأطفال التعرف على النباتات المحلية

الترعف على النباتات المحلية

وذلك من خلال استكشاف الأشجار، وأنواع الأسماك، والطيور، والحيوانات التي قد تصادفونها في النزهات معهم. ضعوا لهم قائمة بأسماء الطيور التي يرونها، بما في ذلك التاريخ الذي رأوها فيه. إن السماح لطفلك بالاحتفاظ بسجل لكل الحيوانات التي يراها سيشجعه على مواصلة اكتشاف المزيد، وسيتصفح سجله بسعادة عندما يكبر.

7 – اربطوا التعليم بمائدة الطعام

اربطوا التعليم بمائدة الطعام

اجعلوا أطفالكم يفهمون كيفية اتصال النباتات والحيوانات في هذا العالم بالطعام الموجود على مائدتكم. اسمحوا لهم بزراعة الخضراوات، ثم اتركوهم يحصدونها ويحضرونها ويقدمونها على العشاء.

وفي الوقت نفسه عرفوهم على الطعام المناسب للحيوانات من خلال مساعدتهم في صنع علبة فيها حبوب للطيور، وربطها في شجرة الحديقة.

8 - أظهروا للأطفال سبب أهمية كل مخلوق

يجب أن يعرف الطفل أهمية كل مخلوق

دعوهم يحترمون المخلوقات "المخيفة"، مثل النحل والديدان والثعابين؟ فلكل مهمته في هذه الحياة.

على الطفل أن يستوعب أنه ليس بإمكانه إحضار نمر بري صغير للعيش معه، فللحيوانات بيئتها الطبيعية التي تعيش أفضل حياة فيها، دعوهم يراقبون ذلك من خلال الفيديوهات.

والآن عزيزتي الأم ضعي أسئلتك حول الموضوع في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.