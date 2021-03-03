7 حيل للتحكم فى سكر الدم فى مراحله المبكرة

بيروت - نادين محمد - هل أخبرك طبيبك أنك مصاب بمقدمات مرض السكري والتي يجب أن تأخذه على محمل الجد فتعد بمثابة أجراس إنذار يحاول جسمك إخبارك بها؛ لإبقاء مستويات السكر تحت السيطرة.

إليك أبرز العادات التي يجب الاهتمام بها.

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1. الإكثار من الألياف

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الألياف هي واحدة من أفضل الطرق لمكافحة مرض السكري. وتساعدك على الشعور بالشبع واستقرار نسبة السكر في الدم. هناك نوعان من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان.

2. تناول الفواكه قليلة السكر

لا بأس بتناول الفاكهة أثناء إصابتك بمرض السكري، بغض النظر عن المعتقدات الشائعة. ومع ذلك ، تحتاج إلى اختيار أصناف منخفضة السكر أو الحد من الفواكه عالية السكر. التوت مصدر ممتاز كذلك الفراولة.



ومع ذلك، فإن أعلى الفواكه السكرية هي الموز والمانجو والبطيخ والأناناس والبرتقال والعنب والتين والكرز.

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3. توقف عن تناول الخبز الأبيض

الخبز الأبيض يحتوي على الكثير من الإضافات. يعتبر الدقيق الأبيض مشكلة كبيرة حيث يتحول إلى نشا داخل الجسم يتحول إلى سكر.

غالباً ما يكون خبز القمح وتلك المصنوعة من البذور خياراً أفضل، ومع ذلك فإن المحتوى العالي من الألياف يساعد في الحفاظ على أرقام السكر الخاصة بك تحت السيطرة .

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4. ممارسة الرياضة

إذا كان مستوى الجلوكوز لديك أعلى من 250 مجم / ديسيلتر أو إذا كان منخفضاً للغاية. لحسن الحظ، يمكن أن تساعدك الرياضة على ضبط سكر الدم وإنقاص الوزن.

5. تجنب البطاطس

البطاطس الغنية بالنشويات التي تتحول إلى سكريات؛ حيث يتحول محتواها العالي من النشا إلى سكر في جسمك. إذا كنت تشتهي تناول البطاطس، فعليك أن تجرب البطاطا الحلوة؛ لأنها محملة بالألياف والعناصر الغذائية التي يحتاجها مرضى السكري.

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6. تجنب الكربوهيدرات

هناك العديد من الفوائد لتقليل تناول الكربوهيدرات.

7. تناول الكثير من الدهون الصحية مثل الأسماك والأفوكادو

الدهون الصحية مفيدة لمرض السكري، ومفيدة أيضاً لقلبك. فهي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية في الجسم ولها تأثير ضئيل على مستويات السكر في الدم. إنها تساعد على ملء معدتك بالكامل حتى لا تبحث عن شيء تأكله بعد ساعة.

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