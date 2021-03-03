كونجيستال أبرزها.. مصر تُدرج أدوية "شائعة الاستخدام" بجدول المخدرات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركات أدوية في مصر عن إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول المخدرات، بعضها شائع الاستخدام بين المصريين.

وعلق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية في مصر، على القرار في تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية، قائلا إنّ قرار إدراج 14 نوعا من الأدوية ضمن جدول المخدرات، جاء بعد اجتماعات لعدد من الجهات، بينها هيئة الدواء ومباحث التموين ومباحث المخدرات، بعد ملاحظة الإقبال الكبير من المدمنين على هذه الأدوية.

وأوضح أنّ دواء "كونجيستال" أُدرج في الجدول، إذ إنّه من المواد المخدرة، لكن يجب الإشارة إلى أنّ دواء "كونجيستال" نوعان أقراص وشراب، وأن الأقراص سيتم تداولها بشكل طبيعي في الصيدليات، أما ما أُدرج في جدول المخدرات فهو "شراب كونجيستال"، حيث يحتوي على مادة، تتسبب الجرعة العالية منها في إدمان متعاطيها.

وكشف أن التقنين يمنع إساءة استخدام الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة، ومن الآن لن يسمح بصرف الأدوية المُدرجة في جدول المخدرات الآمن دون وصفة طبية، للحفاظ على حق كل مواطن وعدم إساءة أي دواء.



