

بيروت - نادين محمد - بدأت تجربتي مع وصفات الزبيب للتخسيس بعد ان اكتسبت الكثير من الكيلوغرامات خلال الحجر المنزلي. ففي هذه المرحلة تناولت وجبات كاملة مع بعض الاطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة. ولم اتردد في الاكل في الفترات الفاصلة بينها وركزت في هذه الحالة على السكريات. ولهذا كان علي بعد هذا ان اختار طريقة رجيم سريعة وفعالة من اجل لاستعادة رشاقتي. ولهذا قررت بدء تجربتي مع وصفات الزبيب الناجحة للتخسيس.

فوائد الزبيب



قبل بدء تجربتي مع وصفات الزبيب للتخسيس كنت اعتقد ان تناوله يسبب زيادة الوزن. لكن علمت بعد هذا انه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

- يحتوي الزبيب على نسبة مرتفعة من الالياف التي تساهم في تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء كما انها تسهل عملية المرور المعوي ما يمنع المعاناة من اضطرابات الجهاز الهضمي وخصوصاً الامساك.

- يحتوي على نسبة مهمة من الفيتامينات والمعادن الاساسية التي يحتاج اليها الجسم لأداء وظائفه الحيوية.

- يحتوي على السكريات ما يعني انه يساعد على الشعور بالشبع ويحد من الرغبة في تناول الطعام وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

نصائح



قبل ان ابدأ بتطبيق وصفات الزبيب من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة وانقاص الكيلوغرامات التي اكتسبتها خلال الحجر، اطلعت على بعض التعليمات المهمة التي يتعين علي اتباعها.

- من المهم تناول كميات معتدلة من الزبيب لأن المبالغة في ذلك تسبب ارتفاع معدل السكر في الدم. فكل كوب منه يحتوي على 50 غ من السكر. ولهذا الافضل اكتفاء بقبضة واحدة يومياً.

- يجب اختيار انواع الزبيب التي لا تحتوي على السكر الصناعي لأن هذا يمنع استهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية. والافضل اختيار الزبيب المصنوع بطريقة طبيعية اي في المنزل عن طريق تجفيف العنب.

- من المفيد تناول الزبيب مع الشوفان والحليب قليل الدسم. كما من المهم اضافته الى بعض الوصفات الصحية مثل السلطات وانواع الارز واللبن الزبادي والحليب وانوع الكعك الصحي.

وصفات الزبيب

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تعلمت اذاً تحضير وصفات الزبيب الصحية في المنزل. وهي سهلة الاعداد وسريعة المفعول ولذيذة الطعم. ولهذا قررت ان اتشاركها مع كل من تريد خسارة وزنها الزائد.

وصفة الزبيب والماء

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المقادير

قبضة من الزبيب الطبيعي اي الخالي من السكر

كوب كبير من ماء الشرب



الطريقة

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1 طريقة تطبيق هذه الوصفة سهلة جداً. في هذه الحالة كنت اتناول قبضة الزبيب واشرب الماء على الريق اي في الصباح قبل تناول وجبة الفطور.

2 بعد ذلك حرصت على تناول وجبة فطور صحية تحتوي على كوب من اللبن الزبادي غير المحلى وكوب من القهوة الخالية من السكر. كما احتوت وجبتا الغداء والعشاء على اصناف مثل الدجاج المشوي والسلطة والشوربات الصحية وكمية قليلة من العصائر الطبيعية والخضار المطهوة على البخار.

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وصفة الزبيب والزبادي والبرتقال

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المقادير

كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى

حبة برتقال متوسطة الحجم

معلقة طعام كبيرة من الزبيب الطبيعي الخالي من السكر

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الخطوات

1 كنت اضع كل المكونات في الخلاط حتى اتمكن من الحصول على مزيج متجانس.

2 قمت بتناول هذه الوصفة عند الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وفي موازاة اتباع تجربتي مع رجيم الزبيب للتخسيس حرصت على تناول 3 وجبات صحية اي خالية من الدهون الضارة والسكريات وعلى شرب الماء على ممارسة رياضة المشي 3 او 4 مرات اسبوعياً.



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