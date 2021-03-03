برنامج كوفاكس.. رواندا تتسلم لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى رواندا الجرعات الأولى من لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19"، المخصصة لقارة أفريقيا ضمن برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة إن من المقرر أن تصل الشحنة التي تشمل 102960 جرعة إلى كيجالي بعد ساعات من وصول رحلة تحمل 240 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.



وتعتزم رواندا تدشين حملة التطعيم يوم الجمعة، وستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وأكد وزير الصحة دانييل نجاميجي خلال مراسم استلام الشحنة: "سنتسلم جرعات أخرى حتى نصل إلى سبعة ملايين جرعة في إطار كوفاكس، لكن سنحصل أيضا عليها من خلال آليات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي".

وتسعى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتطعيم 30 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 12 مليونا قبل نهاية العام.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في رواندا 19111، توفي منها 265 حتى الثاني من مارس/آذار.