شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب الشعور بألم أعلى البطن؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي أسباب الشعور بألم أعلى البطن.

وقال “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن حدوث هذا الألم دليل على وجود مرض في أي من الأعضاء التالية:

· المعدة

· الكبد أو المرارة

· البنكرياس

· الأمعاء

· القلب أو الشرايين

تجدر الإشارة إلى أن عدة دراسات طبية أثبتت أن سبب وجود ألم أعلى البطن، هو ارتجاع حامض المعدة بالمرىء مما يؤدى إلى التهابه والإحساس بحرقان أعلى البطن.

ومن أسباب حرقان أعلى البطن هو وجود التهابات بالمعدة أو البنكرياس وأيضا وجود التهابات مزمنة وحصوات بالمرارة أو وجود فتق بالحجاب الحاجز أو قرحة بالمعدة وتندرج أعراض الألم من أعراض بسيطة تأتي في صورة نوبات بعد تناول الطعام وتنتهي سريعا أو أعراض شديدة، وتأتي في صورة ألم بالبطن كلها والصدر والرقبة تمنع المريض من النوم.