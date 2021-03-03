شكرا لقرائتكم لقاح كورونا فاوتشي: على أميركا الاستمرار في خطة الجرعتين للقاحي فايزر وموديرنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مدير المعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن على أميركا الاستمرار في خطة الجرعتين للقاحي فايزر وموديرنا.

يأتي ذلك بعد أيام من توصيته بالمسارعة في الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بغض النظر عن نوعية اللقاح.

وقال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" اليوم الخميس، إن توافر لقاح ثالث "ليس سوى أخبار جيدة" وسيساعد في السيطرة على الوباء.

وكان المنظمون الأميركيون قد أعلنوا، الأربعاء الماضي، أن جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" توفر حماية قوية ضد كوفيد-19.

وصرحت وكالة الأدوية الأميركية، السبت الماضي، بالاستخدام الطارئ للقاح "جونسون آند جونسون" للبالغين، واللقاح مضاد لوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة الأميركية على استخدام لقاح شركة "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة في الوقاية من فيروس كورونا، لتتيح لملايين من الأميركيين التحصين ضد الوباء في الأسابيع المقبلة، وتفتح المجال أمام موافقة دول أخرى على اللقاح.

وأعلنت إدارة الأغذية والعقاقير موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح للبالغين في سن الثامنة عشرة وما بعده، عقب موافقة لجنتها للخبراء الخارجيين عليه بالإجماع، الجمعة.

وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال مفوض الإدارة في بيان "إن ترخيص هذ اللقاح يوسع مجال توفر اللقاحات التي هي أفضل وسيلة وقاية طبية من (مرض) كوفيد-19، مما يساعدنا على محاربة هذا الوباء الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون فرد في الولايات المتحدة".

وفي التجارب العالمية على اللقاح التي شملت 44 ألف فرد تبين أنه فعال بنسبة 66% في منع الإصابة المتوسطة والشديدة بفيروس كورونا بعد أربعة أسابيع من التطعيم، وبنسبة 100% في الحيلولة دون دخول المستشفى والوفاة بالمرض.