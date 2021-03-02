4 ملايين جرعة مجانية من لقاح كورونا تصل إلى نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت نيجيريا، الثلاثاء، حوالي 4 ملايين جرعة مجانية من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبذلك تكون أكثر دولة أفريقية تعدادا للسكان، أحدث بلد يستفيد من آلية كوفاكس العالمية لتوفير لقاحات مجانية.

ووصلت طائرة تحمل 3,94 مليون لقاح من نوع أسترازينيكا قبيل الظهر إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة أبوجا.



وقطعت الدول الغنية أشواطا في برامج تلقيح السكان لكنّ الدول الفقيرة لا تزال تنتظر اللقاحات، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أنّ الأزمة لن تنتهي إذا لم تستطع كل الدول تلقيح مواطنيها.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس من ضمن المرحبين بوصول اللقاحات.

وكتب في تغريدة: "يجب أنّ نتعاون معا لتوريد اللقاحات لكل الدول خلال أول 100 يوم في 2021".

وتعد دفعة لقاحات أسترازينيكا/أكسفورد، التي أنتجها معهد الأمصال الهندي "سيروم اينستيتوت أوف إنديا"، الأولى ضمن 16 مليون لقاح تعتزم كوفاكس إرسالها خلال الأشهر المقبلة للبلد البالغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.

وقال مدير وكالة الرعاية الصحية الأولية فيصل شعيب في بيان "اليوم يوم خير لنيجيريا".

وتابع "فريقنا مستعد لبدء إعطاء الجرعات للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية".

وحضّ المسؤول الحكومي بوس مصطفى المسؤولين المحليين ورجال الدين وقادة المجتمع المدني على التوعية بضرورة تلقي اللقاحات. وأكّد "هذه معركة كل شخص".