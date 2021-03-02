المكسيك تحصل على 852 ألف جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصلت المكسيك على 852 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من شركة فايزر الأمريكية، الثلاثاء.

كما ستحصل على 600 ألف جرعة أخرى من الشركة في 9 آذار/ مارس الجارى، وذلك حسبما صرح مسؤولون حكوميون في إفادة صحفية الثلاثاء.



وتبدأ المكسيك فى إعطاء لقاح "كانسينو" الصيني المضاد لفيروس كورونا، للمواطنين فى وقت لاحق من شهر آذار/مارس الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المكسيك ستتلقى أيضا 5.5 مليون جرعة لقاح أسترازينيكا من آلية "كوفاكس" العالمية الخاصة بتوزيع اللقاحات على الدول النامية بين آذار/مارس وآيار/مايو 2021.

وأضافت الوكالة أن المكسيك ستتلقى أيضا 3 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك في آذار/ مارس الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ التوزيع في نهاية الأسبوع الحالي.

وتم إعطاء ما إجماليه 2.46 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد فى المكسيك حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.