شكرا لقرائتكم خبر عن الأورام الوعائية العنكبوتية على الجلد تنتج عن الكبد الدهنى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتراكم الكبد الدهنى خاصة إذا كنت تتبع نمط حياة غير صحى، فلابد من الحرص من ذلك لأن هذا المرض قد يُزيد خطر الإصابة بالسرطان وفشل الكبد، ويمكن أن تؤدى التعديلات البسيطة فى نمط الحياة إلى الوقاية من التهابات الكبد الدهنى، سواء كنت تعرف أنك مصاب به أم لا، ولهذا المرض العديد من الأعراض، حيث وفقًا لصندوق الكبد البريطانى فإن علامة الإنذار المبكر على الإصابة بمرض التهاب الكبد الدهنى ظهور أورام وعائية عنكبوتية على الجلد بلون الدم.

من جانبها، قالت الجمعية البريطانية للأمراض الجلدية إن الورم الوعائى العنكبوتى عبارة عن وعاء دموى متضخم يظهر على الجلد ويشبه جسم العنكبوت، حيث تمتد الأوعية الدموية على شكل أرجل العنكبوت، يمكن أن يصل قطرها إلى سنتيمتر واحد، وعادة ما تظهر فى الوجه وأعلى الصدر والظهر والذراعين.

ويعانى من هذا المرض الجلدى الأشخاص مرضى الكبد أو الغدة الدرقية، مع العلم أنها ليست العلامة الوحيدة التى يجب أن تبحث عنها لتعرف إذا كنت مصابًا بمرض التهابات الكبد الدهنى أم لا، خاصة أن الأورام الوعائية العنكبوتية شائعة جدًا، حيث تصيب واحدًا على الأقل من كل 10 من البالغين الأصحاء، وقد تختفى من نفسها دون الحاجة للعلاج، أو قد تستدعى فى بعض الحالات الخضوع لجلسات المعالجة الكهربية.

وأكدت الجمعية البريطانية للأمراض الجلدية أن ليزر الأوعية الدموية مثل ليزر الصبغة النبضى أو ليزر KTP، يمكن أن يستهدف الدم فى الشريان الصغير المركزى لتلك الأورام الوعائية العنكبوتية مما يؤدى إلى تقلصه، وقد تترك هذه العلاجات غير المؤلمة عادةً ندبة صغيرة دائمة.

يذكر أن لالتهاب الكبد الدهنى العديد من الأعراض الأخرى، مثل بقع حمراء وفقدان الوزن وهزال العضلات، وحكة شديدة فى الجلد وأظافر بيضاء واصفرار بياض العين والجلد وتساقط الشعر وغيرها.