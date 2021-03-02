إليكم هذه العلاجات المنزلية الفعالة لعلاج التهاب الأنف التحسسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 10:18 مساءً - يسبب التهاب الأنف التحسسي عدوى في الممرات الأنفية والجيوب الأنفية والأذنين والحنجرة؛ نتيجة رد فعل الجهاز المناعي تجاه بعض مسببات الحساسية، مثل حبوب اللقاح، أو الغبار، أو وبر الحيوانات الأليفة.

ويعاني بعض الأشخاص أيضًا من الإرهاق والشعور بالإعياء أثناء تعرضهم لنوبة الحساسية، حيث تختلف أعراضها من شخص لآخر من حيث الشدة، ترتبط هذه الحالة المزمنة بمشاكل تنفسية كبيرة.

ويمكن أن يسبب التهاب الأنف التحسسي انسدادًا كبيرًا في الجيوب الأنفية، كما يمكن أن تسبب عدوى الحساسية هذه التهابًا في بطانة الجيوب الأنفية، وهو ما يسمى ”التهاب الجيوب الأنفية“، وهناك العديد من العلاجات المنزلية لعلاج تلك الحالة.

فيما يلي 8 علاجات منزلية فعالة لعلاج التهاب الأنف التحسسي بشكل طبيعي:

العسل

العسل مكون متعدد الأغراض مفيد للغاية لعلاج العديد من الحالات الصحية، ويمكن أن يكون أيضًا جزءًا من نظام العناية بالجمال.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول جرعة عالية من العسل يساعد في القضاء على أعراض التهاب الأنف التحسسي.

زيت النعناع

النعناع من المكونات المعروفة التي تستخدم في معاجين الأسنان، والبلسم، والمشروبات، والعلكة، له نكهة ورائحة مميزة يحبها معظم الناس.

يوفر زيت النعناع العديد من الفوائد الصحية والجمالية، كما أنه مفيد في علاج التهاب الأنف التحسسي.

يحتوي زيت النعناع الأساسي على مركبات مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي تساعد في حالات الحساسية هذه، يمكن أن يقلل الالتهاب ويفتح الممرات الأنفية لسهولة التنفس.

عشب الزبد

عشب الزبد هو شجيرة تنمو بشكل رئيسي في شمال آسيا وأوروبا وفي بعض أجزاء أمريكا الشمالية، تُستخدم مستخلصات الزبد حتى في بعض الأدوية التي تعالج الحالات الصحية، مثل الصداع النصفي وتشنجات المعدة والسعال والربو والتهاب الأنف التحسسي.

يستخدم الناس هذا العلاج الطبيعي بشكل تقليدي منذ سنوات عديدة، لعلاج الآلام والصداع والحمى ومشاكل الهضم، في الواقع، تم استخدامه أيضًا مؤخرًا في التهابات المسالك البولية (UTI) أيضًا.

الزنجبيل

يوجد الزنجبيل في كل منزل تقريبًا؛ لأنه أحد المكونات الرئيسية المستخدمة في الأطباق المختلفة، من المعروف أن مستخلص الزنجبيل مكون ممتاز مضاد للحساسية ومضاد للالتهابات، ويمكن أن يكون مفيدًا جدًا في علاج الأعراض الشديدة والصغيرة لحساسية الأنف.

ري الأنف

ري الأنف طريقة سحرية للغاية لعلاج التهاب الأنف التحسسي، فهو علاج طبيعي فعال يستخدم بشكل أساسي المياه المالحة لتنظيف الممرات الأنفية، يعتبر غسل الأنف بمحلول ملحي من أفضل الطرق للتخلص من انسداد الأنف وشطف تجويف الأنف لتليين المخاط وطرده.

فيتامين د

ارتبط نقص فيتامين د أيضًا ببعض أنواع الحساسية، بما في ذلك التهاب الأنف التحسسي والربو التحسسي والأكزيما، يلعب هذا الفيتامين دورًا رئيسيًا في الحفاظ على خلايا الجهاز المناعي وإطلاق المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية.

زيت بذور الكمون الأسود

وفق إحدى الدراسات، وضع العديد من الأشخاص قطرات من زيت بذور الكمون الأسود في أنوفهم لعلاج الحالات الخفيفة والحادة من التهاب الأنف التحسسي.

يمكن لهذا العلاج الطبيعي أن يعالج أعراض الحساسية، مثل العطس وحكة الأنف وانسداد الأنف والاحتقان بشكل أسرع من غيره.

يحتوي على مضادات الهيستامين الطبيعية التي تجعله مفيدًا للحساسية المحمولة جواً، خاصة التهاب الأنف التحسسي، خصائصه المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضادات الهيستامين، ومعدلات المناعة، ومضادات الميكروبات، والمسكنات تجعله علاجًا فعالًا للجيوب الأنفية أيضًا.

استنشاق البخار

يساعد استنشاق البخار في ترطيب وتخفيف الاحتقان في مجرى الأنف، مما يسهل التنفس، استنشاق البخار مفيد جدًا في تخفيف أعراض حساسية الأنف، مثل احتقان الأنف، والتهاب الحلق، وسيلان الأنف، وحكة الأنف، وتهيج العين، وسيلان العين، والعطس.

يعد البخار من أفضل الطرق لتنظيف أنفك، إذا كنت مصابًا بعدوى في الجيوب الأنفية، فحتى الطبيب سيقترح عليك إجراء استنشاق البخار، يمكنك أيضًا إضافة قطرتين إلى ثلاث قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت النعناع الأساسي في وعاء ماء ساخن جدًا، غطِ وجهك بمنشفة ووجه الوعاء مباشرة.