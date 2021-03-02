باحث أمريكي يدعو لنظام "العشور" في توزيع اللقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا باحث أمريكي إلى تطبيق نظام العشور في توزيع لقاحات كورونا، وذلك لتحقيق المناعة المجتمعية عالميا.

وقال الدكتور جافين يامي، مدير مركز تأثير السياسات في الصحة العالمية في جامعة ديوك الأمريكية ، في مقال نشرة في 24 فبراير/ شباط الماضي بدورية "نيتشر"، إنه لكي تتحق المناعة المجتمعية، يجب أن تتبرع البلدان الغنية بما يصل إلى 10 % من جرعاتها حتى مع استمرارها في تطعيم سكانها.



وكانت بعض الدول التي رتبت لشراء كميات كبيرة من اللقاحات، مثل المملكة المتحدة، قد تعهدت بالتبرع بجرعات إضافية لمرفق كوفاكس الذي تديره منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، بمجرد إكمال تطعيم مواطنيها، لكن الباحث الأمريكي طالب الدول الغنية بالتحرك بشكل أسرع، عبر إعمال " نظام العشور".





وأعرب عن خوفه من أنه إذا استمر العالم الغني في تخزين اللقاحات، فسوف يستمر الوباء لمدة تصل إلى سبع سنوات أخرى، حيث يوجد شعار في الصحة العالمية مفاده أن تفشي المرض في أي مكان يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض في كل مكان، وهذا هو السبب في أنه من مصلحتنا بشكل جماعي كمجتمع دولي أن نبدأ في تقاسم الجرعات.

وأشار إلى أنه تم إعطاء 191 مليون حقنة تطعيم ضد (كوفيد–19)، وذهبت أكثر من ثلاثة أرباع هذه الكمية إلى 10 دول فقط ، بينما توجد حوالي 130 دولة بها 2.5 مليار شخص لم يحصل بها أي شخص حتى الآن على حقنة تطعيم واحدة.