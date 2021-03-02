تونس ترصد أول إصابة بسلالة كورونا البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة التونسية، الثلاثاء، اكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة أولا في بريطانيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي تم اكتشاف "السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس".

إلى ذلك، قال نواب في البرلمان التونسي، إن لقاحات مضادة لفيروس كورونا وصلت لتطعيم مسؤولين كبار في الدولة، لكن رئاسة الجمهورية قالت لرويترز إنه لم يتم تطعيم أي شخص من الرئاسة بمن فيهم الرئيس، وإن ألف جرعة حصلت عليها الرئاسة وُجهت للطب العسكري.

وقالت رئاسة الحكومة في بيان إنه ليس لديها أي علم بتلقي لقاحات، وإنها ستفتح تحقيقا في هذا الخصوص، في خلاف جديد على ما يبدو يضاف إلى التوتر السياسي بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد منذ أسابيع.