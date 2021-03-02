شكرا لقرائتكم خبر عن متغير كورونا البرازيلى يصيب المتعافين من الفيروس.. دراسة توضح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة بريطانية أن المتغير P.1 البرازيلي لفيروس كورونا الذى دمر مدينة برازيلية بكاملها، يمكن أن يصيب المتعافين من الفيروس، لذلك يريد العلماء معرفة ما الذي سيفعله في مكان آخر.وفقا لتقرير موقع نيويورك تايمز " nytimes".

أوضحت الدراسة أنه في غضون أسابيع قليلة، أصبح نوعان مختلفان من فيروس كورونا مألوفين للغاية، وأظهرت الوثيقة B.1.1.7 ، التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا، القدرة على انتشار المتغير الجديد لكورونا بعيدًا وبسرعة، وفي جنوب إفريقيا، ويمكن لطفرة تسمى B.1.351 أن تتفادى الأجسام المضادة البشرية، مما يضعف فعالية بعض اللقاحات.



متغير البرازيل واصابة المتعافين

أجرى العلماء أيضًا دراستهم على متغير ثالث متعلق بالبرازيل، يُدعى P.1. كان البحث أبطأ على P.1 منذ اكتشافه في أواخر ديسمبر، مما ترك العلماء غير متأكدين من مقدار القلق بشأنه.

تقدم الآن ثلاث دراسات تاريخًا واقعيًا لوجود متغير البرازيل P.1 في مدينة ماناوس الأمازونية، وعلى الأرجح نشأ هناك في نوفمبر ثم أدى إلى ارتفاع قياسي في حالات الإصابة بالفيروس التاجي، ووجد البحث أنه سيطر على المدينة جزئيًا بسبب العدوى المتزايدة.

لكنها اكتسبت أيضًا القدرة على إصابة بعض الأشخاص الذين كانت لديهم مناعة من النوبات السابقة لـ كورونا.

الدراسات الجديدة لم تنشر بعد في المجلات العلمية، يحذر مؤلفوهم من أن النتائج على الخلايا في المختبرات لا تُترجم دائمًا إلى العالم الحقيقي، وقد بدأوا فقط في فهم سلوك P.1.

قال نونو فاريا ، عالم الفيروسات في إمبريال كوليدج لندن الذي ساعد في قيادة الكثير من الأبحاث الجديدة: "تنطبق النتائج على ماناوس ، لكنني لا أعرف ما إذا كانت تنطبق على أماكن أخرى"، ولكن حتى مع وجود الألغاز التي لا تزال قائمة حول P.1 ، قال الخبراء إنه بديل يجب أخذه على محمل الجد.

تنتشر P.1 الآن في بقية أنحاء البرازيل وتم العثور عليها في 24 دولة أخرى، ففي الولايات المتحدة، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ست حالات في خمس ولايات: ألاسكا وفلوريدا وماريلاند ومينيسوتا وأوكلاهوما.

وعادةً ما تكون إعادة العدوى بالفيروس التاجي نادرة، لأن الأجسام المضادة التي ينتجها الجسم بعد الإصابة تكون فعالة لعدة أشهر، لكن كان من الممكن أن يكون P.1 يحمل طفرات تجعل من الصعب على تلك الأجسام المضادة الالتصاق به، مما يسمح لها بالانزلاق إلى الخلايا والتسبب في التهابات جديدة.