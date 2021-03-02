تعاون دنماركي إسرائيلي لإنتاج لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، إن بلادها يمكن أن تصبح شريكًا في ملكية مصنع لإنتاج لقاح مضاد لمرض "كوفيد– 19" في إسرائيل.

وأضافت رئيسة وزراء الدولة الاسكندنافية ميته فريدريكسن فى تصريحات للصحفيين، الثلاثاء: "نناقش بشكل ملموس كيف يمكننا زيادة إنتاج اللقاح... يمكن أن تكون هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص.. أنا لا أستبعد أي أفكار، ولا إقامة مصانع".



ومن المقرر أن تتوجه فريدريكسن بعد غد الخميس إلى إسرائيل مع المستشار النمساوي سباستيان كورتس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت فريدريكسن: "يسعدني إمكانية تعاون الدنمارك مع إسرائيل، التي تتصدر العالم حاليًا في مجال اللقاحات".

يذكر أن فريدريكسن وكورتس كانا من بين زعماء الاتحاد الأوروبي الذين انتقدوا وتيرة حملات التطعيم ضد الفيروس في دول الاتحاد الأوروبي.