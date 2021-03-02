142 دولة تتسلم 237 مليون جرعة في مايو

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 مارس 2021

قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن من المتوقع تسليم نحو 237 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو (أيار) من خلال مبادرة كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات.



وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي إن من المزمع تسليم شحنات لقاح الثلاثاء إلى أنغولا وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

وقال نانا أكوفو أدو رئيس غانا إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.