142 دولة تحصل على لقاح كورونا من "كوفاكس" بنهاية مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت منظمة الصحة العالمية، تسليم 237 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا ضد كورونا إلى 142 دولة بحلول نهاية مايو/أيار ضمن مبادرة كوفاكس.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي، إن من المزمع تسليم شحنات لقاح، الثلاثاء، إلى أنجولا وكمبوديا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ونيجيريا.



وقال نانا أكوفو أدو رئيس غانا إن بلاده، التي بدأت حملتها للتطعيم بجرعات عبر آلية كوفاكس، تسعى لتطعيم 20 مليون مواطن بنهاية 2021.

إلى ذلك، بدأت غانا حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19، الثلاثاء، بنحو 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا حصلت عليها في إطار برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

اصطف الناس في طوابير للحصول على اللقاح خارج المستشفى الإقليمي بالعاصمة أكرا، في المرحلة الأولى من التطعيم التي تضع على رأس أولوياتها العاملين على الخطوط الأمامية من القطاع الطبي والأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وفي الوقت الذي أمنت فيه الدول الغربية ملايين الجرعات وأطلقت حملات تطعيم واسعة النطاق، تعجز معظم البلدان الأشد فقرا عن الحصول على أي لقاح، مما يشعل المخاوف حول التوزيع العادل للقاحات في مكافحة الوباء.



كانت غانا أول دولة تحصل على اللقاح في إطار خطة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى جمع الأموال من الدول الغنية والمؤسسات غير الهادفة للربح لتوفير الجرعات بشكل عادل في أنحاء العالم.

ويهدف البرنامج إلى تدبير أكثر من 1.3 مليار جرعة لأكثر من تسعين من الدول ذات الدخل منخفض والمتوسط بحلول نهاية العام، بحيث تغطي ما يصل إلى 20 في المئة من سكانها.