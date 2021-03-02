أول وفاة في اليابان بعد تلقي لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الثلاثاء، وفاة امرأة في العقد السادس من عمرها، بعد 3 أيام من تلقيها لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في أول مرة يتم خلالها رصد حالة وفاة لشخص في اليابان بعد تلقي اللقاح.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. إتش. كيه) عن الوزارة القول، إن المرأة التي تعمل في مجال الرعاية الصحية، تلقت اللقاح يوم الجمعة الماضي.

وقدم المستشفى الذي أشرف على إجراءات التطعيم، تقريرا إلى الوزارة، الثلاثاء، جاء فيه أنها توفيت، الإثنين.

وأوضح المستشفى أن المرأة لم تكن تعاني من أي أمراض أو حساسية، ويعتقد أنها توفيت نتيجة إصابتها بنزيف تحت الطبقة العنكبوتية.

وقال المستشفى للوزارة إنه لا يمكنه خلال هذه المرحلة تقييم وجود علاقة سببية بين الوفاة وتلقي اللقاح.

من ناحية أخرى، تقول وزارة الصحة اليابانية إنه من المقرر أن تقوم لجنة من الخبراء بفحص الحالة عن كثب.