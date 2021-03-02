النمسا تعتزم إنتاج لقاح ضد تحورات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس أن النمسا لم تعد تريد الاعتماد بصورة كاملة على الاتحاد الأوروبي للحصول على لقاحات كورونا.

وأضاف أن النمسا سوف تعمل على تطوير لقاح ضد السلالات المستقبلية من كورونا مع الدنمارك وإسرائيل.



وقال كورتس، الثلاثاء، قبل زيارته لإسرائيل إن وكالة الأدوية الأوروبية كانت بطيئة في الموافقة على لقاحات فيروس كورونا، كما أن هناك مشاكل بشأن إمدادات اللقاحات وتوصيلها.

وكتب كورتس في تغريدة: "أنا سعيد أن أورزولا فون دير لاين أخذت زمام المبادرة مبكرا للغاية لتوفير اللقاحات في الاتحاد الأوروبي، ولكن علينا بالفعل الاستعداد لتحورات كوفيد-19 المستقبلية الخطيرة".

لذلك، سوف تتعاون النمسا مع الدنمارك وإسرائيل خلال الأعوام المقبلة لبحث وإنتاج لقاحات ضد التحورات المحتملة المستقبلية للفيروس.

ووفقا لكورتس، يقدر الخبراء أن 6 ملايين نمساوي سوف يتم تلقيحهم سنويا.

وأوضح كورتس أن "الجائحة سوف تبقى معنا لفترة طويلة بتحورات مختلفة".

فيما قال ريني جالو دانيال، رئيس رابطة الشركات المصنعة للقاحات في النمسا لشبكة أو آر إف إن إنتاج لقاح محلي أمر مهم.

وأضاف أنه على الرغم من أن بناء أو تجديد وحدة إنتاج لهذا الغرض قد تستغرق شهورا أو أعواما، فإنه من المنطقي التفكير إلى حد كبير في المستقبل خاصة بشأن الأوبئة المستقبلية.