الكزبرة.. فوائد متعددة للصحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الكزبرة سواء كانت خضراء أو يابسة لها الكثير من الفوائد الصحية المميزة، نظرا للعناصر الغذائية الموجودة بها.

والكزبرة من الخضراوات الورقية التي تدخل في الأطعمة المختلفة وهي ذات نكهة مميزة جدا، والكثير لا يعلم كمية الفوائد الرائعة التي توجد بالكزبرة سواء الخضراء أو اليابسة، ولهذا نستعرض معكم في التقرير التالي أهم فوائد الكزبرة للصحة.





فوائد الكزبرة الخضراء

الكزبرة تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن فضلا على تواجد مضادات الأكسدة، وهذا يساعد على الوقاية من العديد من الأمراض ومنها المساعدة في علاج تجلط الدم وهذا يرجع إلى أنه غني بفيتامين ك، والذي يساعد أيضا على تعزيز صحة العظام مما يقي من الإصابة بالهشاشة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

أثبتت الدراسات وفق ما ذكره موقع "medical news today" إلى أن الكزبرة لها تأثير على الخلايا السرطانية، حيث أنها تساعد على منع تلف الخلايا بسبب الإجهاد التأكسدي وخاصة للنساء اللاتي يعانين من سرطان الثدي.

ويقلل تناول الكزبرة من حدة الشعور بالألم الناتج عن الالتهابات المختلفة التي من الممكن أن يتعرض إليها الجسم، وقد أشارت دراسة إلى أنه يساعد على التخلص من الصداع النصفي المتكرر.

والكزبرة تساعد على منع وتقليل الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس التي تصيب الجلد، ولهذا من الممكن استخدامها للوقاية من أشعة الشمس الضارة.

فوائد الكزبرة الخضراء للكلى

الكزبرة من الخضروات الورقية التي تساعد على زيادة إدرار البول مما يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة التي توجد بالجسم، مما يحمي الكلى من التعرض إلى الحصوات، بل ويساعد على التخلص منها وعدم تراكمها، فضلا على أن الكزبرة الخضراء لها تأثير إيجابي على الجهاز البولي حيث أنها تساعد على قتل البكتريا التي تتسبب في الإصابة بالالتهابات في مجرى البول.





فوائد الكزبرة الناشفة للتخسيس

كما ذكرنا من قبل أن الكزبرة بشكل عام تساعد على إدرار البول، وهذا يقلل من احتباس السوائل بالجسم والتخلص منها بالتدريج مما يساعد على إنقاص الوزن، وهذا يتم عن طريق غلي كمية من الكزبرة الناشفة والماء وترفع من على النار وتترك لمدة ليلة كاملة منقوعة في الماء الناتج عن الغليان، ويتم تصفيتها وتناولها على فترات خلال اليوم مما يساعد على التخسيس.

فوائد الكزبرة اليابسة للسكر

يساعد تناول الكزبرة اليابسة على التقليل من نسبة السكر بالدم، وهذا وفقا لدراسة على موقع "health line" حيث أشارت إلى أن الكزبرة تساعد على تعزيز نشاط الأنزيم الذي له دور في التخلص من السكر بالدم، فضلا على أنها تزيد من إنتاج الأنسولين مما يؤدي إلى انضباط السكر، ولهذا من المهم تناول مشروب مغلي الكزبرة اليابسة لمن يعانون من مرض السكري.