صحة ورشاقة

أنجيلا ميركل تبحث تخفيف قيود كورونا في ألمانيا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل السماح بمزيد من التواصل بين العائلات اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وذلك في إطار خطط لتخفيف تدريجي للقيود المرتبطة بفيروس في البلد الذي أنهكته الجائحة، بحسب مسودة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيُسمح مجددا بالاجتماعات الخاصة بين عائلتين على ألا تتعدى خمسة بالغين، "اعتبارا من الثامن من آذار/مارس" بحسب الوثيقة.

وتقترح المسودة أيضا إعادة فتح محلات بيع الزهور والمكتبات والحدائق قريبا.

ولم يحصل النص على موافقة مسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16، ومن المقرر أن يجروا محادثات مع ميركل الأربعاء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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