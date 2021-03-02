شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتهي الحياة على الأرض يوماً ما؟ علماء يجيبون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر العلماء من أن الانخفاض الهائل في مستويات الأكسجين سيقضي على معظم الحياة على الأرض في غضون مليار عام تقريبًا.

وقام باحثون من الولايات المتحدة واليابان بوضع نموذج لمستقبل الغلاف الجوي للأرض ووجدوا أن تأثيرات ارتفاع سطوع الشمس ستقضي على معظم الحياة، بفعل العديد من العمليات المتعلقة بالبيولوجيا والجيولوجيا والمناخ، وسيتسبب ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض وتراجع معدلات التمثيل الضوئي في نزع سريع للأكسجين، وسيتحول الكوكب إلى بيئة غير مضيافة غنية بالميثان لا يمكن مقارنتها ببيئة الأرض المبكرة.

وفي ورقتهم المنشورة في دورية (Nature Geoscience)، كتب الباحثون: «وجدنا أن زوال الأكسجين في المستقبل هي نتيجة حتمية لزيادة التدفقات الشمسية.»

ويظهر البحث أن هذا سيحدث قبل ظهور ما يسمى بـ «الظروف الدفيئة الرطبة»، حيث ستتسرب المياه دون عودة من الغلاف الجوي للأرض.