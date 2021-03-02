شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل هرمون البرولاكتين يكشف عن مشاكل صحية للرجال والسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيس تحليل البرولاكتين (PRL) كمية هرمون يسمى البرولاكتين"هرمون اللبن" في دمك، يتكون الهرمون في الغدة النخامية ، والتي تقع أسفل دماغك مباشرة، عندما تكون المرأة حاملاً أو قد أنجبت للتو تزداد مستويات البرولاكتين لديها حتى تتمكن من إنتاج حليب الثدي، لكن من الممكن أن يكون لديك مستويات عالية من البرولاكتين إذا لم تكن حاملاً ، وحتى لو كنت رجلاً، وفقا لتقرير لموقع webmed.

قد يطلب الطبيب إجراء اختبار البرولاكتين عند ظهور بعض الأعراض التالية عند النساء

عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم انتظامها، العقم، إفرازات لبن الثدي عندما لا تكون حامل أو مرضعة، أعراض سن اليأس.

اعراض تظهر على الرجال تطلب تحليل البرولاكتين

إنتاج حليب الثدي (نادر جدًا)، الصداع غير المبرر، مشاكل في الرؤية

أسباب ارتفاع مستويات البرولاكتين غير الطبيعية

عادةً ما يكون لدى الرجال والنساء غير الحوامل آثار صغيرة من البرولاكتين في دمائهم عندما يكون لديك مستويات عالية ، فقد يرجع ذلك إلى:

الورم البرولاكتيني ورم حميد في الغدة النخامية ينتج الكثير من البرولاكتين.

الأمراض التي تصيب منطقة ما تحت المهاد جزء الدماغ الذي يتحكم في الغدة النخامية.

فقدان الشهية .

الأدوية التي تُستخدم في علاج الاكتئاب والذهان وارتفاع ضغط الدم.

إصابة أو تهيج في الصدر الندوب أو القوباء المنطقية أو حتى حمالة الصدر الضيقة جدًا.

يمكن أن تؤثر أمراض الكلى والفشل الكبدي ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات اختلال هرموني يؤثر على المبايض على قدرة الجسم على إزالة البرولاكتين.

كيف يتم الاختبار

لا تحتاج إلى اتخاذ أي استعدادات خاصة لاختبار البرولاكتين سوف يتم أخذ عينة دم من المختبر أو المستشفى سيقوم عامل المختبر بإدخال إبرة في وريد في ذراعك لسحب كمية صغيرة من الدم.

المعدل الطبيعي للبرولاكتين في الدم هو:

الذكور: 2 إلى 18 نانوجرام لكل مليلتر (نانوجرام / مل)

الإناث غير الحوامل: 2 إلى 29 نانوجرام / مل

الإناث الحوامل: 10 إلى 209 نانوجرام / مل

مستويات البرولاكتين المرتفعة

إذا كانت قيمتك تقع خارج النطاق الطبيعي ، فهذا لا يعني تلقائيًا أن لديك مشكلة في بعض الأحيان ، يمكن أن تكون المستويات أعلى إذا كنت قد أكلت أو كنت تحت ضغط شديد عندما أجريت فحص دمك، أيضًا ، قد يختلف ما يعتبر نطاقًا طبيعيًا اعتمادًا على المختبر الذي يستخدمه طبيبك.

إذا كانت مستوياتك عالية جدًا تصل إلى 1000 ضعف الحد الأعلى لما يعتبر طبيعيًا فقد تكون هذه علامة على إصابتك بورم البرولاكتين هذا الورم ليس سرطانيا ، وعادة ما يعالج بالأدوية في هذه الحالة ، قد يرغب طبيبك في إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي.

المستويات المنخفضة من هرمون البرولاكتين

إذا كانت مستويات البرولاكتين لديك أقل من المعدل الطبيعي ، فقد يعني ذلك أن الغدة النخامية لا تعمل بكامل قوتها وهذا ما يعرف بقصور الغدة النخامية لا تحتاج المستويات المنخفضة من البرولاكتين عادةً إلى علاج طبي.