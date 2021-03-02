شكرا لقرائتكم خبر عن FDA تصرح بأول جهاز جراحى بمساعدة الروبوت لإجراء عملية استئصال الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتسويق نظام Hominis الجراحي، وهو جهاز جراحي جديد بمساعدة روبوت (RASD) يمكن أن يساعد في تسهيل استئصال الرحم في بعض المرضى.

ووفقا لبيان الوكالة عبر موقعها الرسمي، تم تصميم نظام Hominis الجراحي لاستئصال الرحم الحميد (إزالة الرحم للحالات غير السرطانية) مع استئصال المبيض (إزالة أحد قناتي فالوب والمبيضين أو كليهما).

قالت بينيتا أشار ، دكتوراه في الطب ، ماجستير في إدارة الأعمال ، FACS ، مدير مكتب الجراحة وأجهزة مكافحة العدوى في مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية التابع لإدارة الغذاء والدواء: "نحن نقدم للأطباء والمرضى خيارًا آخر في الجراحة النسائية طفيفة التوغل للحالات غير السرطانية، وتواصل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دعم التطورات في الأجهزة الطبية الآمنة والفعالة التي يمكنها تحسين تجارب المرضى عند الخضوع للإجراءات الجراحية."



اول جراح روبوت للمساعدة فى عملية استشصال الرحم

RASD جهاز جراحي جديد بمساعدة روبوت، التي يشار إليها أحيانًا بالأجهزة الجراحية الروبوتية أو الأجهزة الجراحية بمساعدة الكمبيوتر ، ليست في الواقع روبوتات، حيث لا يمكن للأجهزة إجراء الجراحة بدون تحكم بشري مباشر.

تمكن RASD الجراح من استخدام تكنولوجيا الكمبيوتر والبرمجيات للتحكم في الأدوات الجراحية وتحريكها من خلال واحد أو أكثر من المنافذ الصغيرة (الشقوق أو الفتحات) في جسم المريض وفي مجموعة متنوعة من الإجراءات أو العمليات الجراحية، وتسهل هذه التقنية إجراء الجراحة طفيفة التوغل والمهام المعقدة في المناطق المحصورة داخل الجسم.

لإزالة الرحم ، يستخدم نظام Hominis الجراحي أدوات جراحية طفيفة التوغل يتم إدخالها عبر المهبل، وكاميرا فيديو يتم إدخالها بالمنظار من خلال شق صغير في البطن لتصور الأدوات داخل المريض.

يتطلب النهج عددًا أقل من الشقوق في البطن مقارنةً باستئصال الرحم بالمنظار التقليدي، وأثناء الإجراء ، يتحكم الجراحون في غرفة العمليات في الأدوات من وحدة التحكم في نظام Hominis الجراحي.

ستطلب إدارة الغذاء والدواء من الشركة المصنعة تطوير وتقديم برنامج تدريبي شامل للجراحين وموظفي غرفة العمليات لإكماله قبل تشغيل الجهاز.

تم الانتهاء بنجاح من جميع الإجراءات الثلاثين مع نظام Hominis الجراحي ولم تكن هناك تحويلات إلى نهج جراحي مفتوح أو غيره من الأساليب الجراحية بالمنظار.

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ترخيص تسويق نظام Hominis الجراحي لشركة Memic Innovative Surgery Ltd.