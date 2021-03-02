هذا ما سيحدث لجسمك عند شرب حليب الشوفان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:10 مساءً - حليب الشوفان، خيار جيد للأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو عدم تحمل منتجات الألبان، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، لذا فهو يعتبر بديلاً صحياً رائعاً للحليب الحيواني.

فيما يلي أهم الأشياء التي تحدث للجسم لدى تناول حليب الشوفان، وفق ما أورد موقع “إم إس إن” الإلكتروني:

قد ينخفض مستوى الكوليسترول في الدم

يقول أخصائي التغذية الدكتور راشمي بياكودي: “وفقًا للدراسات، يمكن أن يقلل حليب الشوفان من مستويات الكوليسترول في الدم بشكل فعال. كما يمكن أن يكون الحليب الخالي من منتجات الألبان فعالاً في خفض الكوليسترول الضار”

ويضيف بياكودي أن عنصر بيتا غلوكان الموجود في حليب الشوفان يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وتركيزات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. ويعتقد أيضاً أن حليب الشوفان يستبدل الدهون المشبعة الموجودة عادةً في حليب الألبان، بالدهون غير المشبعة.

الحصول على دفعة من فيتامينات ب

حليب الشوفان محصن بالريبوفلافين (المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 2) وفيتامين ب 12، وهما نوعان من الفيتامينات التي نجدها في حليب البقر. كلا الفيتامينين يساعدان في توليد الطاقة من الأطعمة التي نتناولها. فيتامين ب 12 مهم أيضًا لخلايا الدم الحمراء الصحية وكذلك خلايا المخ والأعصاب.

الحفاظ على صحة العظام

يوفر كوب نموذجي سعة 8 أونصات من حليب الشوفان حوالي 300-400 ملليغرام من الكالسيوم، وكمية من فيتامين د، ومعادن أخرى صحية للعظام مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم. تعمل هذه الفيتامينات والمعادن جميعها معاً للحفاظ على عظام قوية وصحية.

قد لا يكون مناسباً لمن يعاني من الاضطرابات الهضمية أو حساسية الغلوتين

قد لا يكون حليب الشوفان آمنًا للأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد الغلوتين، والأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية. وبما أن الشوفان يشبه إلى حد بعيد الغلوتين في التركيب الجزيئي، فإنه يمكن أن يصيب الجسم بالاضطرابات الهضمية والحساسية.

عدم الشعور بالشبع

الشوفان ليس غنياً بالبروتين بشكل طبيعي، وكذلك حليب الشوفان. يحتوي كوب واحد من حليب الشوفان على حوالي 3 غرامات من البروتين أو أقل، بينما يحتوي كوب واحد من حليب البقر على حوالي 8 غرامات من البروتين.

عندما تشرب حليب الشوفان، قد لا تشعر بالشبع، لأن تناول كمية كافية من البروتين مرتبط بزيادة الشعور بالشبع.

قد يؤدي إلى ارتفاع السكر

قد يؤدي الشوفان إلى ارتفاع نسبة السكر لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، وعندما يكون في شكل سائل، فإنه يحتوي على نسبة عالية جداً من السكريات التي تأتي من الكربوهيدرات عند تكسيره في الجسم، لذا يُنصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم الامتناع عن تناول حليب الشوفان.