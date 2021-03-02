كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

شارك خبراء التغذية في اميركا ربات البيوت وصفات بسيطة لوجبات فطور صحية يقومون باعدادها بأنفسهم.

ووفقا لموقع “بازفيد نيوز” الأمريكي تبدأ أخصائية التغذية آن موني يومها بفطائر خالية من الغلوتين وعالية البروتين، وتقول: “من السهل جدًا إعدادها.. اهرس موزة في وعاء، واخلطها مع بيضتين وملعقة من بذور الكتان المطحونة. أحيانا أضيف الفانيليا والقرفة.. ثم اسكب الخليط في مقلاة، واتركها لمدة 10 دقائق على نار خفيفة، ثم أقلبها واتركها لمدة دقيقة أخرى”.

ومن جانبها تفضل أخصائية التغذية ديليليا بيساسي تناول وجبة فطور مكونة من سموذي التوت، وقالت:

“طريقة التحضير بسيطة جدا، أضع موزة ونصف كوب من الحليب النباتي ونصف كوب من خليط التوت المجمد وملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني وملعقة كبيرة من الكاكاو في الخلاط”.

ونصحت بيساسي بتناول السموذي مع شطيرة من خبز الحبوب الكاملة المحمص وزبدة الفول السوداني، وقالت: “هذا الفطور صحي جدا لأنه غني بالكربوهيدرات والدهون الصحية وكذلك الألياف النباتية والبروتينات. بالإضافة إلى أنه مليئ بمضادات الأكسدة المتوفرة بكثرة في التوت والكاكاو”.

وفي سياق متصل كشف خبير التغذية رايان جيجر كيفية إعداد “موسلي” دقيق الشوفان سريع التحضير، وقال: “اخلط نصف كوب من دقيق الشوفان سريع التحضير مع كوب من الحليب النباتي واتركه في الثلاجة طوال الليل. يمكن إضافة الموز والقرفة والتوت ومسحوق البروتين”.

ووفقا لجيجر هذه كربوهيدرات معقدة غنية بالألياف النباتية والفيتامينات والمعادن المختلفة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.