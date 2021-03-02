تحذير.. شخص من كل أربعة سيعانون مشاكل في السمع 2050

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

من المتوقع أن يعاني نحو مليارين ونصف المليار شخص في كل أنحاء العالم مشاكل في السمع بحلول 2050، أي ما نسبته شخص واحد من كل أربعة، وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية الثلاثاء شدد على ”الحاجة إلى العمل سريعا على تعزيز جهود الوقاية من فقدان السمع وعلاجه“.

ونبهت المنظمة في بيان صدر عنها إلى أن ”ما لا يقل عن 700 مليون من هؤلاء الأشخاص يجب أن يحصلوا على علاجات الأذن والسمع وخدمات إعادة التأهيل الأخرى“، داعية الدول إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية الأذن والسمع

وأشار التقرير العالمي الأول للمنظمة عن السمع إلى أنه ”من الممكن تفادي 60 في المئة من حالات فقدان السمع عند الأطفال عن طريق التطعيم ضد الحصبة الألمانية والتهاب السحايا، وتحسين رعاية الأمهات والمواليد الجدد أو الكشف المبكر عن التهاب الأذن الوسطى وعلاجه“.

أما في ما يتعلق بالبالغين، فأوصى التقرير بالحماية من الضوضاء ومراقبة الأدوية الضارة بالأذن واتباع النظافة الجيدة لتجنب فقدان السمع، وشددت المنظمة على الحاجة إلى إجراء فحص ”في لحظات إستراتيجية من الحياة“ مذكّرة بأن معظم أمراض الأذن يمكن أن تشفى بالعلاج الطبي أو الجراحي.

وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن ”فقدان السمع غير المعالج يمكن أن يكون له تأثير مدمر على قدرة الناس على التواصل والدراسة وكسب لقمة العيش، ويمكن أن يؤثر أيضا على صحتهم النفسية وقدرتهم على الحفاظ على العلاقات“.

وحسب التقرير، فإن هناك نقصا حادا في عدد اختصاصيي الأنف والأذن والحنجرة والسمع في الدول المنخفضة الدخل، منوها إلى ”توزيع غير متكافئ“ لهؤلاء في الدول التي يتوافر فيها عدد كافٍ منهم.