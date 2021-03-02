أثار جانبية غير متوقعه للحرمان من النوم تعرفي عليها

بيروت - نادين محمد - فوائد عديدة للنوم في تحسين الحالة المزاجية وزيادة الإنتاجية إلى قوة القلب. ومع ذلك، هذا يعني أن قلة النوم يمكن أن تعكس هذه الأشياء، وتسبب لنا الكثير من المشاكل الصحية، جسدياً وعقلياً. إليك أبرز الآثار السلبية للحرمان من النوم وفقاً لموقع برايت سايد.

اقرئي أيضا : هل النوم في غرفة باردة جيد حقًا لصحتك؟

القيلولة اللاإرادية

​

إن التأثير الحقيقي والخطير للحرمان من النوم هو ما يسمى بـالقيلولة اللاإرادية بشكل عشوائي، حتى أثناء مهمة أو نشاط مهم، دون أن ندرك ذلك. يمكن أن تحدث في المدرسة أو في العمل أو حتى أثناء القيادة، مما يجعلها حالة خطيرة للغاية.

تنتج قلة النوم الكورتيزول، الذي يمكنه تكسير الكولاجين، وهو البروتين الذي يحافظ على بشرتنا «شابة». وفقاً لهذه الدراسة، فإن الأشخاص الذين ينامون جيداً لديهم درجات أقل من شيخوخة الجلد مقارنة بمن ينامون بشكل سيئ.

​

يؤثر سلباً على عواطفنا

وفقاً للبروفسور ديفيد دينجز، يمكن أن يكون للحرمان من النوم آثار عاطفية سلبية مختلفة الأطوار على شخص سريع الانفعال، ولكنه أيضاً يجعل من الصعب علينا إظهار المشاعر الإيجابية على وجوهنا، وسيكون من الصعب علينا معرفة متى يكون شخص آخر سعيداً. لأنه سواء كان على وجوهنا أو على وجه شخص آخر، يمكن أن يبدو التعبير الإيجابي محايداً بالنسبة للشخص العادي الذي يعاني من الحرمان من النوم.

​

يمكن أن يؤدي إلى الهلوسة والذهان

يمكن أن ينتج عن عدم النوم لفترات طويلة مجموعة من التجارب، بما في ذلك التشوهات الحسية والهلوسة. تتطور الأعراض الذهانية كلما استيقظنا. يمكن أن تتراوح من سوء الإدراك البصري البسيط إلى الهلوسة والأوهام، ويمكن أن تنتهي بحالة تشبه الذهان الحاد. يمكن حل ذلك بالحصول على قسط كافٍ من النوم.

يمكن أن يؤذي عقلك

​

من الآثار على المدى الطويل من الحرمان من النوم تقلص الدماغ. النوم الصحي أمر بالغ الأهمية للحصول على دماغ يعمل بشكل جيد.

اكتساب الوزن

والدراسة التي أجريت من قبل الأطباء في جامعة شيكاغو أكدت أن هناك علاقة بين زيادة الشهية وقلة النوم. ووجدوا أنه عندما يحرم الناس من النوم، فإنهم يستهلكون المزيد من الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة غير الصحية. أوضح أحد الباحثين، الدكتور هانلون، أنه إذا كان لديك قسط كافٍ من النوم، فقد تكون أفضل في التحكم في جوعك، خاصة عندما ترى الوجبات السريعة. لكنه أضاف أيضاً أنه إذا كنا محرومين من النوم، فإن دافعنا لبعض الأطعمة يصبح أقوى، وقد تتأثر قدرتنا على مقاومتها.

​