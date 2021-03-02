السيارات الصغيرة الفاخرة.. ابتكار جديد في عالم الطب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -

عند مشاهدة هذه السيارات الصغيرة الفاخرة بأنواعها وألوانها، يتبادر لك أنها تصطف في إحدى صالات الألعاب المخصصة للأطفال.

وربما هذه الابتسامات على وجوههم تجعلك قد تظن أنك تأكدت من المعلومة، لكنك قد تتفاجأ عند معرفة أن هذه السيارات مخصصة للمستشفيات، لكن كيف ذلك؟ وما استخداماتها؟

كلنا ندرك وقع التوتر والخوف الذي يرافقنا قبل إجراء العمليات الجراحية الكبار قبل الصغار، لذلك ذهبت بعض المستشفيات الخاصة بالأطفال إلى ابتكار حيل ذكية للتخفيف عن الأطفال قبل الدخول إلى غرف العمليات.

بالصور.. حيلة ذكية للتخفيف عن الأطفال قبل إجراء العمليات

سيارات كهربائية صغيرة، يتم التحكم بها عن بعد، وتستخدم كوسيلة نقل الصغار المرضى إلى غرف العمليات الجراحية بعيدا عن الرعب الذي يعيشونه في هذه اللحظات عادة، وكنوع من الترفيه عنهم ورفع معنوياتهم.



يقود الطفل سيارته الفارهة المجهزة بأحزمة أمان في موعد العملية، وسط تشجيع من الأطباء والمرضى، ومراقبة ذويه، في ممرات المشفى إلى أن ينهي هذه الرحلة في غرفة العمليات.



سيارات كهذه كانت بديلا إبداعيا لعربات المشافي التي يقود بها الطبيب الأطفال إلى غرف العمليات، ومشاهد الابتسامات والفرح على وجوه الأطفال أسدلت الصورة النمطية للبكاء والخوف وما يرافقهما.