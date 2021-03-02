"الصحة العالمية": من غير المرجح انتهاء جائحة كورونا في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد إنه من غير المرجح أن تنتهي جائحة كورونا خلال الأشهر المقبلة.

وقال مايكل رايان رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "من المبكر للغاية، ومن غير الواقعي التفكير أننا سنقضي على الفيروس بحلول نهاية العام".

وأضاف رايان: "ما نستطيع فعله، إذا كنا أذكياء، أن نقلل من الحالات التي تحتاج للمستشفيات ومن الوفيات والمأساة المرتبطة بهذه الجائحة".

وينصب تركيز المنظمة حاليا على إبقاء حالات العدوى منخفضة قدر الإمكان وتطعيم الكثير من المواطنين.

وأشار رايان إلى أن الوضع المتعلق بتوصيل جرعات اللقاح تحسن مقارنة بـ 10 أسابيع مضت، رغم وجود "تحديات كبيرة" في توزيعها، مشيرا إلى أن الفيروس لا تزال لديه اليد العليا.

وقال: "إذا بدأت اللقاحات في التأثير ليس فقط على الوفيات وليس فقط الحالات التي تحتاج لرعاية المستشفيات، ولكن على حالات العدوى النشطة وخطورة انتقال العدوى، إذن أعتقد أننا سنسير نحو السيطرة على الجائحة".