شكرا لقرائتكم خبر عن أول تطبيق إلكتروني لأماكن محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي (اعرف مزاياه) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح المهندس جمال عسكر خبير هندسة الطرق ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، تفاصيل إطلاق الحكومة أول تطبيق «Mop station app» وهو أول تطبيق إلكتروني رسمي لتسهيل الوصول إلى أماكن محطات الغاز الخاصة بالسيارات التي حولت نظامها للعمل بالغاز الطبيعي.

قال «عسكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» المُذاع على قناة «ten» وتقدمه الإعلامية ياسمين بهنسي، «هذا التطبيق مخصص لتسهيل عملية الوصول إلى محطات الغاز الطبيعي الخاصة بالسيارات، على المستخدمين من أصحاب السيارات، من خلال إرشاده لمكان كل محطة غاز طبيعي يمكنه التعامل معها».

أضاف «يمكننا معرفة فائدة التطبيق بالنظر إلى أننا منذ بداية العمل على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين بعام 1995، وصل عدد السيارات المحولة إلى 420 ألف سيارة، في حين أن كل 1000 سيارة تحتاج إلى محطة تموين بالغاز، فيما نملك 230 محطة، ما يشير إلى وجود قصور في عدد المحطات حيث ينقصنا حوالي 190 محطة»

أوضح «قد يؤدي عدم وجود التطبيق على هواتف المستخدمين إلى إهدار الوقت في البحث عن أماكن محطات الغاز الطبيعي، كما قد يؤدي الأمر إلى نفاذ كمية الوقود المتبقية في السيارة قبل الوصول إلى محطة الغاز».

استكمل «يظهر التطبيق مكان أقرب محطة غاز طبيعي للمستخدم، ويسمح له بتحديد ما إذا كان كمية الوقود المتبقية في السيارة تسمح بالوصول إلى المحطة أم لا، منعًا لحدوث عطل للسيارة على الطريق خاصةً في حالات الطوارئ كوجود شخص مريض في السيارة على سبيل المثال».

وأشار إلى مبادرة وزارة التجارة والصناعة، تهدف إلى تحويل 250 ألف سيارة إلى الغاز الطبيعي على أن يتم تقسيم عملية التحويل على ثلاثة أعوام، الأمر الذي يعني ضرورة تزويد عدد محطات الغاز الطبيعي ليصل عددها إلى 670 محطة غاز طبيعي بحلول عام 2023.