احذر هذه النوعية من الأطعمة.. تدمر المناعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 2 مارس 2021 01:09 مساءً - منذ 4 ساعات

توجد بعض الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم ، الأمر الذي يهدد صحة الإنسان ويجعله عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض.

على غرار الجلوكوز، يعد الفركتوز أحد أشكال السكر الذي يتوفر طبيعياً في الفواكه والخضراوات المفيدة، ولكن مع ذلك، يجب الحذر من استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية منه، لأنه يضر بجهاز المناعة بشدة.

وكشفت دراسة حديثة أن ارتفاع مستويات الفركتوز في الجسم قد يؤدي إلى تدمير جهاز المناعة، ويساهم في تلف الخلايا والأنسجة، وبالتالي يؤثر سلباً على مختلف أجهزة وأعضاء الجسم.

لذا، يحذر خبراء مجلة ”ذا هيلث“ الصحية من نوعية الأطعمة التالية:

السكريات

بجانب المخاطر المعروفة للأطعمة الغنية بالسكر، تساهم هذه النوعية في تدمير جهاز المناعة بسبب ثرائها بالفركتوز، بما في ذلك المشروبات المعبأة والفواكه المعلبة وما شابه.

الحبوب المصنعة

في حين تعد الحبوب من الخيارات الشائعة والأكثر تفضيلاً للإفطار، إلا أنه يُنصح بتجنبها لأنها ذات نسبة عالية من الفركتوز، الأمر الذي يؤثر سلباً على صحة الجسم خاصة الجهاز المناعي.

الوجبات السريعة

على غرار ما ذُكر أعلاه، لا يقتصر خطر الوجبات السريعة على الإصابة بالسمنة أو السكري فقط، بل يساهم أيضاً في خلل وتدمير جهاز المناعة وتلف الخلايا والأنسجة بسبب ما تحتويه من نسبة عالية من الفركتوز.

ومن الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، التين والرمان والمانجو واليوسفي والموز والكرز، لذا يفضل تناولها بحرص دون إفراط.